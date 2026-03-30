Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Пакистан зібрав чотири країни для пошуку виходу з війни у регіоні та назвав переговори продуктивними

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Глави МЗС чотирьох держав обговорили деескалацію конфлікту в Ісламабаді. Пакистан готується стати посередником у переговорах між США та Іраном.

Пакистан зібрав чотири країни для пошуку виходу з війни у регіоні та назвав переговори продуктивними

Пакистан заявив про "дуже продуктивну" зустріч міністрів закордонних справ Єгипту, Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану, яка відбулася в Ісламабаді на тлі загострення війни на Близькому Сході. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За словами глави МЗС Пакистану Ісхака Дара, сторони обговорили можливі шляхи якнайшвидшого і остаточного припинення війни, а також подальші дипломатичні кроки для деескалації.

Пакистан хоче стати майданчиком для переговорів США та Ірану

Окремо Дар заявив, що Ісламабад готовий уже найближчими днями прийняти та сприяти переговорам між США та Іраном. За його словами, обидві сторони нібито висловили повну підтримку такому формату.

Це може означати спробу Пакистану зайняти ключову роль посередника в одному з найнебезпечніших конфліктів регіону.

Чотири країни виступили за негайну деескалацію

За підсумками переговорів учасники погодилися, що війна не відповідає інтересам жодної зі сторін і веде лише до нових смертей та руйнувань.

Також міністри заявили про серйозну стурбованість руйнівними наслідками бойових дій для населення і економіки Близького Сходу та наголосили, що діалог і дипломатія залишаються єдиним реальним шляхом до миру.

Степан Гафтко

