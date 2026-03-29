Пакистан заявив про готовність організувати переговори між США та Іраном

Пакистан заявив, що готовий уже найближчими днями сприяти мирним переговорам між США та Іраном на тлі подальшого загострення війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар повідомив, що і Тегеран, і Вашингтон висловили довіру до Ісламабада як до можливого посередника. За його словами, для Пакистану буде честю прийняти змістовні переговори для пошуку політичного врегулювання конфлікту.

Ставка – на дипломатію, але шансів поки небагато

Заява пролунала після консультацій із главами МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту. За словами пакистанської сторони, учасники переговорів виступили за створення умов для структурованого діалогу та наголосили, що дипломатія залишається єдиним реальним шляхом до деескалації.

Втім, поки ні США, ні Іран не демонструють явної готовності швидко перейти до повноцінних переговорів.

Регіон стоїть на межі ще більшої ескалації

Пакистан опинився у важливій ролі посередника через свої контакти як із Вашингтоном, так і з Тегераном, а також через тісні зв’язки із Саудівською Аравією. Для Ісламабада врегулювання конфлікту критично важливе, адже подальше загострення може вдарити по всьому регіону, зокрема через ризики для Ормузької протоки та глобального енергетичного ринку.

На тлі цього США продовжують нарощувати військову присутність у регіоні, а конфлікт уже почав втягувати нових учасників.

