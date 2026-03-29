$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.4м/с
76%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 19582 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 19918 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 21165 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 25690 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 29294 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Financial Times
Опалення

Пакистан заявив про готовність організувати переговори між США та Іраном

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Ісламабад пропонує майданчик для діалогу з метою деескалації на Близькому Сході. Обидві сторони висловили довіру до Пакистану як до посередника.

Пакистан заявив про готовність організувати переговори між США та Іраном

Пакистан заявив, що готовий уже найближчими днями сприяти мирним переговорам між США та Іраном на тлі подальшого загострення війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар повідомив, що і Тегеран, і Вашингтон висловили довіру до Ісламабада як до можливого посередника. За його словами, для Пакистану буде честю прийняти змістовні переговори для пошуку політичного врегулювання конфлікту.

Ставка – на дипломатію, але шансів поки небагато

Заява пролунала після консультацій із главами МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту. За словами пакистанської сторони, учасники переговорів виступили за створення умов для структурованого діалогу та наголосили, що дипломатія залишається єдиним реальним шляхом до деескалації.

Єгипет наполягає на мирних переговорах між США та Іраном "якнайшвидше" і готовий їх прийняти

Втім, поки ні США, ні Іран не демонструють явної готовності швидко перейти до повноцінних переговорів.

Регіон стоїть на межі ще більшої ескалації

Пакистан опинився у важливій ролі посередника через свої контакти як із Вашингтоном, так і з Тегераном, а також через тісні зв’язки із Саудівською Аравією. Для Ісламабада врегулювання конфлікту критично важливе, адже подальше загострення може вдарити по всьому регіону, зокрема через ризики для Ормузької протоки та глобального енергетичного ринку.

На тлі цього США продовжують нарощувати військову присутність у регіоні, а конфлікт уже почав втягувати нових учасників.

Переговори США та Ірану відкривають непевний шлях до виходу з кризи - ЗМІ

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ішак Дар
Bloomberg
Ісламабад
Саудівська Аравія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Пакистан
Іран