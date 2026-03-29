Пакистан заявил о готовности организовать переговоры между США и Ираном

$43.8850.61
ukenru
29 марта, 13:23 • 12063 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 21705 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 22057 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 34987 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 32436 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 48039 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 41503 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 35297 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 33767 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 29200 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.4м/с
76%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готова вести мирные переговоры где угодно, кроме россии и беларуси - Зеленский29 марта, 14:48 • 10352 просмотра
Главой Лиги арабских государств назначен Набиль Фахми29 марта, 15:08 • 10090 просмотра
Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян - Федоров15:35 • 11600 просмотра
Италия вызвала посла Израиля из-за недопуска патриарха к Храму Гроба Господня15:58 • 10031 просмотра
ОАЭ настаивают на компенсации Ираном разрушений в стране из-за ударов16:23 • 6942 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 26026 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 34989 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 38457 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 52354 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 46448 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Антонио Таяни
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Финляндия
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 19744 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 20088 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 21379 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 25831 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 29420 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Financial Times
Отопление

Пакистан заявил о готовности организовать переговоры между США и Ираном

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Исламабад предлагает площадку для диалога с целью деэскалации на Ближнем Востоке. Обе стороны выразили доверие к Пакистану как к посреднику.

Пакистан заявил о готовности организовать переговоры между США и Ираном

Пакистан заявил, что готов уже в ближайшие дни способствовать мирным переговорам между США и Ираном на фоне дальнейшего обострения войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что и Тегеран, и Вашингтон выразили доверие к Исламабаду как к возможному посреднику. По его словам, для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры для поиска политического урегулирования конфликта.

Ставка – на дипломатию, но шансов пока немного

Заявление прозвучало после консультаций с главами МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта. По словам пакистанской стороны, участники переговоров выступили за создание условий для структурированного диалога и подчеркнули, что дипломатия остается единственным реальным путем к деэскалации.

Египет настаивает на мирных переговорах между США и Ираном "как можно скорее" и готов их принять25.03.26, 19:57 • 5117 просмотров

Впрочем, пока ни США, ни Иран не демонстрируют явной готовности быстро перейти к полноценным переговорам.

Регион стоит на грани еще большей эскалации

Пакистан оказался в важной роли посредника благодаря своим контактам как с Вашингтоном, так и с Тегераном, а также благодаря тесным связям с Саудовской Аравией. Для Исламабада урегулирование конфликта критически важно, ведь дальнейшее обострение может ударить по всему региону, в частности из-за рисков для Ормузского пролива и глобального энергетического рынка.

На фоне этого США продолжают наращивать военное присутствие в регионе, а конфликт уже начал втягивать новых участников.

Переговоры США и Ирана открывают неопределенный путь к выходу из кризиса - СМИ24.03.26, 10:49 • 4780 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ишак Дар
Bloomberg L.P.
Исламабад
Саудовская Аравия
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Пакистан
Иран