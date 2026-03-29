Пакистан заявил о готовности организовать переговоры между США и Ираном
Киев • УНН
Исламабад предлагает площадку для диалога с целью деэскалации на Ближнем Востоке. Обе стороны выразили доверие к Пакистану как к посреднику.
Пакистан заявил, что готов уже в ближайшие дни способствовать мирным переговорам между США и Ираном на фоне дальнейшего обострения войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что и Тегеран, и Вашингтон выразили доверие к Исламабаду как к возможному посреднику. По его словам, для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры для поиска политического урегулирования конфликта.
Ставка – на дипломатию, но шансов пока немного
Заявление прозвучало после консультаций с главами МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта. По словам пакистанской стороны, участники переговоров выступили за создание условий для структурированного диалога и подчеркнули, что дипломатия остается единственным реальным путем к деэскалации.
Впрочем, пока ни США, ни Иран не демонстрируют явной готовности быстро перейти к полноценным переговорам.
Регион стоит на грани еще большей эскалации
Пакистан оказался в важной роли посредника благодаря своим контактам как с Вашингтоном, так и с Тегераном, а также благодаря тесным связям с Саудовской Аравией. Для Исламабада урегулирование конфликта критически важно, ведь дальнейшее обострение может ударить по всему региону, в частности из-за рисков для Ормузского пролива и глобального энергетического рынка.
На фоне этого США продолжают наращивать военное присутствие в регионе, а конфликт уже начал втягивать новых участников.
