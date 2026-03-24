Переговоры США и Ирана открывают неопределенный путь к выходу из кризиса - СМИ

Американо-иранские переговоры открывают неопределенный путь к выходу из текущего конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Переговоры между специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи были неожиданными, но не стали тайной из-за того, что министерство иностранных дел Египта сообщило об их проведении за 24 часа до установленного Дональдом Трампом срока, который истекал поздно в понедельник. После этого планировалось начать разрушение энергетической инфраструктуры Ирана.

Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир разговаривал с Трампом в воскресенье, а премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф провел переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом в понедельник.

Возможно, Пакистан станет местом проведения дальнейших переговоров, в которых на этот раз примет участие вице-президент Джей Ди Вэнс, который лично скептически относится к войне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был прав, когда предостерег не рассчитывать на быстрое завершение конфликта - говорится в публикации.

В то же время министерство иностранных дел Ирана сначала настаивало, что никаких переговоров не происходило и что Дональд Трамп просто отступил перед масштабами экономического и энергетического кризиса. Иранское министерство иностранных дел также обвинило Трампа в попытке снизить цены на энергоносители - ключевой показатель успеха Ирана в войне - или в попытке выиграть время для подготовки сухопутных сил, необходимых для захвата стратегических островов в Ормузском проливе.

В то же время Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах о прекращении огня между США и Израилем с одной стороны и Ираном - с другой.

