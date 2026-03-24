Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
39%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Иран
Актуальное
Техника
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Х-101

Переговоры США и Ирана открывают неопределенный путь к выходу из кризиса - СМИ

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Спецпосланник Трампа встретился с главой МИД Ирана за сутки до завершения ультиматума. Пакистан выступает посредником для предотвращения масштабной войны.

Переговоры США и Ирана открывают неопределенный путь к выходу из кризиса - СМИ

Американо-иранские переговоры открывают неопределенный путь к выходу из текущего конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Переговоры между специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи были неожиданными, но не стали тайной из-за того, что министерство иностранных дел Египта сообщило об их проведении за 24 часа до установленного Дональдом Трампом срока, который истекал поздно в понедельник. После этого планировалось начать разрушение энергетической инфраструктуры Ирана.

Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир разговаривал с Трампом в воскресенье, а премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф провел переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом в понедельник.

Возможно, Пакистан станет местом проведения дальнейших переговоров, в которых на этот раз примет участие вице-президент Джей Ди Вэнс, который лично скептически относится к войне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был прав, когда предостерег не рассчитывать на быстрое завершение конфликта

- говорится в публикации.

В то же время министерство иностранных дел Ирана сначала настаивало, что никаких переговоров не происходило и что Дональд Трамп просто отступил перед масштабами экономического и энергетического кризиса. Иранское министерство иностранных дел также обвинило Трампа в попытке снизить цены на энергоносители - ключевой показатель успеха Ирана в войне - или в попытке выиграть время для подготовки сухопутных сил, необходимых для захвата стратегических островов в Ормузском проливе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что страны Азии увеличивают потребление угля на фоне нарушений поставок нефти и сжиженного природного газа, вызванных боевыми действиями США и Израиля против Ирана.

В то же время Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах о прекращении огня между США и Израилем с одной стороны и Ираном - с другой.

Кроме того, УНН сообщал, что Китай стремится получить стратегические выгоды от войны США и Израиля против Ирана.

Евгений Устименко

Новости Мира