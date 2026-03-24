Китай планує отримати стратегічні вигоди від війни США та Ізраїлю проти Ірану - FT
Київ • УНН
Пекін використовує конфлікт для пропаганди стабільності та виправдання майбутніх агресивних дій щодо Тайваню. Війна загрожує зростанням цін на нафту для Китаю.
Китай прагне отримати стратегічні вигоди від війни США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Як зазначають автори публікації, бойові дії проти Ірану служать пропагандистським цілям Китаю. Офіційний Пекін прагне подати себе як оплот стабільності на противагу непередбачуваній Америці. Аналітики зазначають, що в довгостроковій перспективі одностороннє застосування сили Вашингтоном може полегшити Китаю виправдання будь-яких майбутніх агресивних дій проти Тайваню, який він вважає своєю територією.
Офіційна риторика Китаю щодо війни була відносно стриманою: державні китайські ЗМІ засуджували атаку США та Ізраїлю на Іран, але в основному утримувалися від прямої критики Трампа, якого, як вважають аналітики, президент Китаю Сі Цзіньпін, можливо, прагне не відштовхувати.
Війна також загрожує зростанням витрат у Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі, що ще більше тисне на прибутки виробників, тоді як слабкий внутрішній попит спричиняє жорстку цінову конкуренцію, йдеться в публікації.
Водночас Китай прагне налагодити тісніші зв’язки з державами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Іраком, оскільки Пекін намагається диверсифікувати джерела енергії та ринки збуту для китайських товарів.
Однак, на думку деяких аналітиків, дії США проти Ірану та Венесуели, де було захоплено колишнього лідера Ніколаса Мадуро, зашкодять позиціям Китаю, ослабивши його сателітні держави та позбавивши його джерел дешевої нафти, що підпадає під санкції.
