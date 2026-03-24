Китай планирует получить стратегические выгоды от войны США и Израиля против Ирана - FT

23 марта, 19:55 • 16275 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 40320 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 34547 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 35068 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 32851 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 20582 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 42168 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41945 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 34254 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 57040 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Популярные новости
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23 марта, 23:22 • 26966 просмотра
РФ продолжает строительство десантного корабля "Иван Рогов" в Керчи, несмотря на войнуPhoto24 марта, 00:59 • 9046 просмотра
TotalEnergies отказывается от морских ветровых проектов в США и инвестирует почти $1 млрд в нефть и газ24 марта, 01:17 • 10163 просмотра
Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане24 марта, 01:39 • 7812 просмотра
Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии24 марта, 01:58 • 5484 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 30189 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 35439 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 34442 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 42162 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 44995 просмотра
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 20929 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 20886 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 19008 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 68588 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 69181 просмотра
Китай планирует получить стратегические выгоды от войны США и Израиля против Ирана - FT

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Пекин использует конфликт для пропаганды стабильности и оправдания будущих агрессивных действий в отношении Тайваня. Война угрожает ростом цен на нефть для Китая.

Китай планирует получить стратегические выгоды от войны США и Израиля против Ирана - FT

Китай стремится извлечь стратегические выгоды из войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Как отмечают авторы публикации, боевые действия против Ирана служат пропагандистским целям Китая. Официальный Пекин стремится представить себя как оплот стабильности в противовес непредсказуемой Америке. Аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе одностороннее применение силы Вашингтоном может облегчить Китаю оправдание любых будущих агрессивных действий против Тайваня, который он считает своей территорией.

Официальная риторика Китая относительно войны была относительно сдержанной: государственные китайские СМИ осуждали атаку США и Израиля на Иран, но в основном воздерживались от прямой критики Трампа, которого, как считают аналитики, президент Китая Си Цзиньпин, возможно, стремится не отталкивать.

Война также угрожает ростом затрат в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, что еще больше давит на прибыль производителей, тогда как слабый внутренний спрос вызывает жесткую ценовую конкуренцию, говорится в публикации.

В то же время Китай стремится наладить более тесные связи с государствами Персидского залива, в частности Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираком, поскольку Пекин пытается диверсифицировать источники энергии и рынки сбыта для китайских товаров.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, действия США против Ирана и Венесуэлы, где был захвачен бывший лидер Николас Мадуро, повредят позициям Китая, ослабив его сателлитные государства и лишив его источников дешевой нефти, подпадающей под санкции.

Напомним

Страны Азии увеличивают потребление угля на фоне нарушений поставок нефти и сжиженного природного газа, вызванных боевыми действиями США и Израиля против Ирана.

В то же время Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах по прекращению огня между США и Израилем с одной стороны и Ираном - с другой.

Евгений Устименко

