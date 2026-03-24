Китай планирует получить стратегические выгоды от войны США и Израиля против Ирана - FT
Киев • УНН
Пекин использует конфликт для пропаганды стабильности и оправдания будущих агрессивных действий в отношении Тайваня. Война угрожает ростом цен на нефть для Китая.
Китай стремится извлечь стратегические выгоды из войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Как отмечают авторы публикации, боевые действия против Ирана служат пропагандистским целям Китая. Официальный Пекин стремится представить себя как оплот стабильности в противовес непредсказуемой Америке. Аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе одностороннее применение силы Вашингтоном может облегчить Китаю оправдание любых будущих агрессивных действий против Тайваня, который он считает своей территорией.
Официальная риторика Китая относительно войны была относительно сдержанной: государственные китайские СМИ осуждали атаку США и Израиля на Иран, но в основном воздерживались от прямой критики Трампа, которого, как считают аналитики, президент Китая Си Цзиньпин, возможно, стремится не отталкивать.
Война также угрожает ростом затрат в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, что еще больше давит на прибыль производителей, тогда как слабый внутренний спрос вызывает жесткую ценовую конкуренцию, говорится в публикации.
В то же время Китай стремится наладить более тесные связи с государствами Персидского залива, в частности Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираком, поскольку Пекин пытается диверсифицировать источники энергии и рынки сбыта для китайских товаров.
Однако, по мнению некоторых аналитиков, действия США против Ирана и Венесуэлы, где был захвачен бывший лидер Николас Мадуро, повредят позициям Китая, ослабив его сателлитные государства и лишив его источников дешевой нефти, подпадающей под санкции.
Напомним
Страны Азии увеличивают потребление угля на фоне нарушений поставок нефти и сжиженного природного газа, вызванных боевыми действиями США и Израиля против Ирана.
В то же время Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах по прекращению огня между США и Израилем с одной стороны и Ираном - с другой.