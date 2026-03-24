Переговори США та Ірану відкривають непевний шлях до виходу з кризи - ЗМІ

23 березня, 19:55
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
рф продовжує будівництво десантного корабля "іван рогов" у Керчі попри війну
24 березня, 00:59
TotalEnergies відмовляється від морських вітропроєктів у США і інвестує майже $1 млрд у нафту і газ
24 березня, 01:17
Міністр Ізраїлю закликав розширити кордон до річки Літані на тлі ескалації в Лівані
24 березня, 01:39
Німеччина профінансувала 15 тисяч українських дронів перехоплювачів для Нацгвардії
24 березня, 01:58
Литва відмовилась від виступу колишнього учасника Modern Talking Дітера Болена через його звязки з рф
04:13
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживати
23 березня, 18:21
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи
23 березня, 15:00
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів
23 березня, 14:11
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій час
23 березня, 11:17
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народження
23 березня, 21:52
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зник
23 березня, 18:36
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки Чоко
23 березня, 14:50
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон
21 березня, 13:45
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному
21 березня, 02:47
Переговори США та Ірану відкривають непевний шлях до виходу з кризи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1900 перегляди

Спецпосланець Трампа зустрівся з главою МЗС Ірану за добу до завершення ультиматуму. Пакистан виступає посередником для запобігання масштабній війні.

Американсько-іранські переговори відкривають непевний шлях до виходу з поточного конфлікту. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Переговори між спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі були несподіваними, але не стали таємницею через те, що міністерство закордонних справ Єгипту повідомило про їх проведення за 24 години до встановленого Дональдом Трампом терміну, який закінчувався пізно в понеділок. Після цього планувалося розпочати руйнування енергетичної інфраструктури Ірану.

Головнокомандувач армії Пакистану Асім Мунір розмовляв із Трампом у неділю, а прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шехбаз Шаріф провів переговори з іранським президентом Масудом Пезешкіаном у понеділок.

Можливо, Пакистан стане місцем проведення подальших переговорів, у яких цього разу візьме участь віцепрезидент Джей Ді Венс, який особисто ставиться скептично до війни. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був правий, коли застеріг не розраховувати на швидке завершення конфлікту

- йдеться в публікації.

Водночас міністерство закордонних справ Ірану спочатку наполягало, що жодних переговорів не відбувалося і що Дональд Трамп просто відступив перед масштабами економічної та енергетичної кризи. Іранське міністерство закордонних справ також звинуватило Трампа в спробі знизити ціни на енергоносії - ключовий показник успіху Ірану у війні - або в намаганні виграти час для підготовки сухопутних сил, необхідних для захоплення стратегічних островів в Ормузькій протоці.

Раніше УНН повідомляв, що країни Азії збільшують споживання вугілля на тлі порушень постачання нафти і скрапленого природного газу, викликаних бойовими діями США та Ізраїлю проти Ірану.

Водночас Пакистан докладає зусиль, щоб виступити посередником у переговорах щодо припинення вогню між США та Ізраїлем з одного боку і Іраном - з іншого.

Крім того, УНН повідомляв, що Китай прагне отримати стратегічні вигоди від війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Євген Устименко

Світ