Переговори США та Ірану відкривають непевний шлях до виходу з кризи - ЗМІ

Американсько-іранські переговори відкривають непевний шлях до виходу з поточного конфлікту. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Переговори між спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі були несподіваними, але не стали таємницею через те, що міністерство закордонних справ Єгипту повідомило про їх проведення за 24 години до встановленого Дональдом Трампом терміну, який закінчувався пізно в понеділок. Після цього планувалося розпочати руйнування енергетичної інфраструктури Ірану.

Головнокомандувач армії Пакистану Асім Мунір розмовляв із Трампом у неділю, а прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шехбаз Шаріф провів переговори з іранським президентом Масудом Пезешкіаном у понеділок.

Можливо, Пакистан стане місцем проведення подальших переговорів, у яких цього разу візьме участь віцепрезидент Джей Ді Венс, який особисто ставиться скептично до війни. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був правий, коли застеріг не розраховувати на швидке завершення конфлікту - йдеться в публікації.

Водночас міністерство закордонних справ Ірану спочатку наполягало, що жодних переговорів не відбувалося і що Дональд Трамп просто відступив перед масштабами економічної та енергетичної кризи. Іранське міністерство закордонних справ також звинуватило Трампа в спробі знизити ціни на енергоносії - ключовий показник успіху Ірану у війні - або в намаганні виграти час для підготовки сухопутних сил, необхідних для захоплення стратегічних островів в Ормузькій протоці.

Нагадаємо

Водночас Пакистан докладає зусиль, щоб виступити посередником у переговорах щодо припинення вогню між США та Ізраїлем з одного боку і Іраном - з іншого.

