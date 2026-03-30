Пакистан собрал четыре страны для поиска выхода из войны в регионе и назвал переговоры продуктивными
Киев • УНН
Главы МИД четырех государств обсудили деэскалацию конфликта в Исламабаде. Пакистан готовится стать посредником в переговорах между США и Ираном.
Пакистан заявил об «очень продуктивной» встрече министров иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, которая состоялась в Исламабаде на фоне обострения войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
По словам главы МИД Пакистана Исхака Дара, стороны обсудили возможные пути скорейшего и окончательного прекращения войны, а также дальнейшие дипломатические шаги для деэскалации.
Пакистан хочет стать площадкой для переговоров США и Ирана
Отдельно Дар заявил, что Исламабад готов уже в ближайшие дни принять и способствовать переговорам между США и Ираном. По его словам, обе стороны якобы выразили полную поддержку такому формату.
Это может означать попытку Пакистана занять ключевую роль посредника в одном из самых опасных конфликтов региона.
Четыре страны выступили за немедленную деэскалацию
По итогам переговоров участники согласились, что война не отвечает интересам ни одной из сторон и ведет лишь к новым смертям и разрушениям.
Также министры заявили о серьезной обеспокоенности разрушительными последствиями боевых действий для населения и экономики Ближнего Востока и подчеркнули, что диалог и дипломатия остаются единственным реальным путем к миру.
