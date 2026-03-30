США уже стянули на Ближний Восток более 50 тысяч военных – NYT
Киев • УНН
Количество военных США в регионе выросло на 10 тысяч человек для защиты Ормузского пролива. Пентагон рассматривает сценарии ударов по нефтяной инфраструктуре.
Число американских военных на Ближнем Востоке уже превысило 50 тысяч человек, что примерно на 10 тысяч больше, чем обычно. Усиление произошло на фоне дальнейшей эскалации войны вокруг Ирана и обсуждения новых военных сценариев в регионе. Об этом сообщает NYT, пишет УНН.
Детали
В зону конфликта перебросили еще 2500 морских пехотинцев и 2500 моряков, а также дополнительные силы армии США.
По данным американских источников, администрация Дональда Трампа рассматривает не только дальнейшие удары, но и более жесткие сценарии – включая возможный захват отдельных объектов или территорий для разблокирования Ормузского пролива.
Именно этот маршрут, через который проходит около 20% мировой нефти, стал одним из ключевых узлов нынешней войны.
В регион уже тянут десантников
На прошлой неделе Пентагон также приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военных 82-й воздушно-десантной дивизии. Их точное место дислокации не раскрывается, но известно, что они будут находиться в зоне досягаемости Ирана.
Среди возможных сценариев, которые обсуждаются, называют даже операции против иранской нефтяной инфраструктуры.
Но для большой войны этого все равно мало
Несмотря на масштабное усиление, военные эксперты прямо предупреждают: даже более 50 тысяч американских военных – это слишком мало для любой крупной наземной операции против Ирана.
Страна имеет огромную территорию, многомиллионное население и серьезный военный потенциал, поэтому нынешнее наращивание сил скорее выглядит как демонстрация готовности к эскалации, а не подготовка к полномасштабному вторжению.
