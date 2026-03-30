США уже стянули на Ближний Восток более 50 тысяч военных – NYT

$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
91%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стубб заявил об отсутствии военной угрозы после падения дронов в Финляндии29 марта, 18:53 • 8060 просмотра
Иран атаковал алюминиевый завод в Абу-Даби29 марта, 19:46 • 7388 просмотра
Возле самолета Трампа заметили дрон, в аэропорту срочно ввели ограниченияVideo29 марта, 20:14 • 5738 просмотра
МАГАТЭ подтвердило серьезные повреждения иранского ядерного объекта в Хондабе22:43 • 5432 просмотра
Зачем россии боевые ледоколы с "Калибрами", один из которых поразили ВСУ и какую роль они играют в войнеPhoto23:09 • 13962 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 30507 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 45060 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 41885 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 55792 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 49609 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ишак Дар
Биньямин Нетаньяху
Жовенель Мойсе
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Египет
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 22039 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 22262 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 23660 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 27612 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 31137 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Нефть марки Brent
Золото

США уже стянули на Ближний Восток более 50 тысяч военных – NYT

Киев • УНН

 • 2498 просмотра

Количество военных США в регионе выросло на 10 тысяч человек для защиты Ормузского пролива. Пентагон рассматривает сценарии ударов по нефтяной инфраструктуре.

США уже стянули на Ближний Восток более 50 тысяч военных – NYT
Фото: Reuters

Число американских военных на Ближнем Востоке уже превысило 50 тысяч человек, что примерно на 10 тысяч больше, чем обычно. Усиление произошло на фоне дальнейшей эскалации войны вокруг Ирана и обсуждения новых военных сценариев в регионе. Об этом сообщает NYT, пишет УНН.

Детали

В зону конфликта перебросили еще 2500 морских пехотинцев и 2500 моряков, а также дополнительные силы армии США.

По данным американских источников, администрация Дональда Трампа рассматривает не только дальнейшие удары, но и более жесткие сценарии – включая возможный захват отдельных объектов или территорий для разблокирования Ормузского пролива.

Именно этот маршрут, через который проходит около 20% мировой нефти, стал одним из ключевых узлов нынешней войны.

В регион уже тянут десантников

На прошлой неделе Пентагон также приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военных 82-й воздушно-десантной дивизии. Их точное место дислокации не раскрывается, но известно, что они будут находиться в зоне досягаемости Ирана.

Среди возможных сценариев, которые обсуждаются, называют даже операции против иранской нефтяной инфраструктуры.

Но для большой войны этого все равно мало

Несмотря на масштабное усиление, военные эксперты прямо предупреждают: даже более 50 тысяч американских военных – это слишком мало для любой крупной наземной операции против Ирана.

Страна имеет огромную территорию, многомиллионное население и серьезный военный потенциал, поэтому нынешнее наращивание сил скорее выглядит как демонстрация готовности к эскалации, а не подготовка к полномасштабному вторжению.

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Армия Соединенных Штатов Америки
The New York Times
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран