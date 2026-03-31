$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.2м/с
84%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рон Десантис
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Золото
Шахед-136

Трамп готов завершить войну с Ираном даже без открытия Ормузского пролива – СМИ

Киев • УНН

 • 516 просмотра

США готовы свернуть боевые действия после ослабления флота и ракет Ирана. Вопросы разблокирования судоходства могут передать союзникам в Европе и Азии.

Трамп готов завершить войну с Ираном даже без открытия Ормузского пролива – СМИ

Президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым. Такой подход в Белом доме объясняют желанием не затягивать конфликт за пределы определенных сроков. Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на представителей администрации, пишет УНН.

Детали

По информации источников, в Вашингтоне пришли к выводу, что попытка силой полностью открыть Ормузский пролив может значительно затянуть войну. Именно поэтому Трамп якобы склоняется к сценарию, при котором США сначала достигают основных военных целей, а затем сворачивают активную фазу боевых действий.

Речь идет, в частности, об ослаблении военно-морских возможностей Ирана, снижении его ракетного потенциала и дальнейшем дипломатическом давлении на Тегеран. Если Иран не пойдет на уступки, США могут пытаться переложить вопрос разблокирования пролива на союзников в Европе и странах Персидского залива.

Трамп уже открыто заговорил о "захвате иранской нефти"30.03.26, 07:00 • 26667 просмотров

Ранее в Белом доме также заявляли, что полное открытие Ормузского пролива не входит в число ключевых целей американской операции против Ирана. Среди приоритетов там называли уничтожение военно-морских сил Ирана, ослабление его ракетной и дроновой инфраструктуры, подрыв возможностей прокси-групп и недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Готовность к завершению конфликта

Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой энергетики, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти.

США уже стянули на Ближний Восток более 50 тысяч военных – NYT30.03.26, 05:07 • 6478 просмотров

На фоне сообщений о возможном сворачивании войны без полного восстановления судоходства рынок уже отреагировал – цены на нефть начали снижаться, хотя аналитики предупреждают, что риски для энергетических рынков сохраняются.

Фактически новый подход Трампа свидетельствует о готовности сделать акцент не на полном военном контроле над ситуацией в проливе, а на скорейшем завершении конфликта. В то же время это оставляет открытым вопрос, кто и каким образом будет обеспечивать безопасное судоходство в регионе в дальнейшем.

Трамп заявил, что Тегеран "по большей части" принял план США из 15 пунктов30.03.26, 09:04 • 5282 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Иран