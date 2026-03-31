Иранский БПЛА атаковал нефтяной танкер в порту Дубая

Во вторник, 31 марта, иранский БПЛА нанес удар по полностью загруженному кувейтскому нефтяному танкеру "Аль-Салми" в порту Дубая (ОАЭ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Это стало одним из самых масштабных иранских нападений на судно за месяц войны, что привело к росту цен на нефть и усилило напряжение в районе стратегически важного Ормузского пролива.

Удар, произошедший сразу после полуночи по местному времени, повредил корпус судна и вызвал пожар на борту, как сообщила в своем заявлении государственная компания Kuwait Petroleum Corp.

Позже стало известно, что пожар был потушен, инцидент локализован, утечки нефти не произошло. Все 24 члена экипажа в безопасности.

Нападение на танкер вызвало рост цен на нефть: фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подскочили почти на 4% до 107 долларов за баррель, после чего приостановили рост.

По данным систем отслеживания судов, "Аль-Салми" пересек пролив и вошел в Персидский залив в конце февраля, добравшись до саудовского порта Хафджи, чтобы забрать несколько баррелей. Затем танкер направился в кувейтский порт Мина-Аль-Ахмади за другим грузом, а затем, полностью загруженный, отправился в Объединенные Арабские Эмираты. С тех пор он находится у Дубая.

Кроме того, по данным Bloomberg, в районе стоянки, где было атаковано судно Al-Salmi, и вблизи него находилось более 400 судов различных типов. Электронные помехи могут исказить реальное местонахождение судов в этом районе.

Президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив будет оставаться преимущественно закрытым.