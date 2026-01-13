Илон Маск сделал спутниковый интернет Starlink бесплатным для жителей Ирана
Компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране из-за массовых протестов и блокировки интернета. Владельцы терминалов теперь пользуются спутниковой связью бесплатно.
Компания SpaceX отменила абонентскую плату за пользование сервисом Starlink на территории Ирана. Решение принято на фоне массовых протестов и длительной блокировки интернета со стороны официального Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Информацию об отмене тарифов подтвердил Ахмад Ахмадян, исполнительный директор американской группы Holistic Resilience, помогающей иранцам получать безопасный доступ к сети. Владельцы терминалов Starlink внутри страны теперь могут пользоваться спутниковой связью бесплатно.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководству SpaceX с просьбой помочь восстановить связь в Иране, чтобы поддержать демонстрантов. Сейчас использование оборудования Starlink остается запрещенным действующим иранским законодательством, однако терминалы продолжают работать в обход официальных ограничений.
Starlink как инструмент геополитики
Это не первый случай вмешательства Илона Маска в геополитические конфликты. Компания SpaceX обеспечивает бесплатной связью Украину с начала полномасштабного вторжения россии, а также предоставляет широкополосный доступ гражданам Венесуэлы после ареста Николаса Мадуро.
Эксперты отмечают, что спутниковый сервис SpaceX становится важным инструментом "мягкой силы" США, позволяя обходить цифровую цензуру в авторитарных государствах. Компания SpaceX пока официально не прокомментировала внедрение бесплатного режима для иранского региона.
