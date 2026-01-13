$43.260.18
19:36
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
публикации
Эксклюзивы
Илон Маск сделал спутниковый интернет Starlink бесплатным для жителей Ирана

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране из-за массовых протестов и блокировки интернета. Владельцы терминалов теперь пользуются спутниковой связью бесплатно.

Илон Маск сделал спутниковый интернет Starlink бесплатным для жителей Ирана

Компания SpaceX отменила абонентскую плату за пользование сервисом Starlink на территории Ирана. Решение принято на фоне массовых протестов и длительной блокировки интернета со стороны официального Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Информацию об отмене тарифов подтвердил Ахмад Ахмадян, исполнительный директор американской группы Holistic Resilience, помогающей иранцам получать безопасный доступ к сети. Владельцы терминалов Starlink внутри страны теперь могут пользоваться спутниковой связью бесплатно.

Беспорядки в Иране: 648 погибших, тысячи раненых и более 10 000 арестованных13.01.26, 10:33 • 6606 просмотров

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководству SpaceX с просьбой помочь восстановить связь в Иране, чтобы поддержать демонстрантов. Сейчас использование оборудования Starlink остается запрещенным действующим иранским законодательством, однако терминалы продолжают работать в обход официальных ограничений.

Starlink как инструмент геополитики

Это не первый случай вмешательства Илона Маска в геополитические конфликты. Компания SpaceX обеспечивает бесплатной связью Украину с начала полномасштабного вторжения россии, а также предоставляет широкополосный доступ гражданам Венесуэлы после ареста Николаса Мадуро.

Эксперты отмечают, что спутниковый сервис SpaceX становится важным инструментом "мягкой силы" США, позволяя обходить цифровую цензуру в авторитарных государствах. Компания SpaceX пока официально не прокомментировала внедрение бесплатного режима для иранского региона. 

Власти Ирана отключили интернет и мобильную связь08.01.26, 22:50 • 6862 просмотра

Степан Гафтко

