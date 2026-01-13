$43.260.18
Меню
Ілон Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Компанія SpaceX скасувала абонентську плату за Starlink в Ірані через масові протести та блокування інтернету. Власники терміналів тепер користуються супутниковим зв'язком безкоштовно.

Ілон Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану

Компанія SpaceX скасувала абонентську плату за користування сервісом Starlink на території Ірану. Рішення ухвалене на тлі масових протестів та тривалого блокування інтернету з боку офіційного Тегерана. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інформацію про скасування тарифів підтвердив Ахмад Ахмадян, виконавчий директор американської групи Holistic Resilience, що допомагає іранцям отримувати безпечний доступ до мережі. Власники терміналів Starlink всередині країни тепер можуть користуватися супутниковим зв'язком безкоштовно.

Заворушення в Ірані: 648 загиблих, тисячі поранених та понад 10 000 заарештованих13.01.26, 10:33 • 6572 перегляди

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва SpaceX із проханням допомогти відновити зв’язок в Ірані, щоб підтримати демонстрантів. Наразі використання обладнання Starlink залишається забороненим чинним іранським законодавством, проте термінали продовжують працювати в обхід офіційних обмежень.

Starlink як інструмент геополітики

Це не перший випадок втручання Ілона Маска в геополітичні конфлікти. Компанія SpaceX забезпечує безкоштовним зв'язком Україну з початку повномасштабного вторгнення росії, а також надає широкосмуговий доступ громадянам Венесуели після арешту Ніколаса Мадуро.

Експерти зазначають, що супутниковий сервіс SpaceX стає важливим інструментом "м’якої сили" США, дозволяючи обходити цифрову цензуру в авторитарних державах. Компанія SpaceX наразі офіційно не прокоментувала впровадження безкоштовного режиму для іранського регіону. 

Влада Ірану відключила інтернет та мобільний зв'язок 08.01.26, 22:50 • 6862 перегляди

Степан Гафтко

