Финализация соглашения с Ираном должна состояться в течение нескольких дней, документ могут подписать в Европе — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран собираются подойти к финализации документов по завершению войны, которые могут быть подписаны в Европе, передает УНН.

Прекрасное урегулирование. Война с Ираном. И мы собираемся подойти к финализации документов, что должно быть сделано в течение следующих нескольких дней. Вероятно, подписание состоится, возможно, в Европе. Это отличная вещь. Фондовый рынок вырос на тысячу пунктов. Это означает, что им нравится сделка. Понимаете, это означает, что им нравится... если рынок падает, это означает, что им не нравится сделка. Но он растет. Нефть подорожала. Нефть также начнет дешеветь. Я думаю, даже ниже, чем это было раньше - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене ударов по Ирану в четверг вечером, о которых он говорил несколькими часами ранее, поскольку были одобрены "заключительные пункты" соглашения со страной.

В Иране заявили, что еще не согласовали ни одного меморандума о взаимопонимании с США — СМИ