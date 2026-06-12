В Пакистане заявили, что США и Иран пришли к соглашению по "окончательному" тексту мирного договора

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил в пятницу, что между Соединенными Штатами и Ираном достигнут "окончательный, согласованный текст мирного соглашения", и что Пакистан сейчас работает с обеими сторонами для завершения следующих шагов, передает УНН со ссылкой на AP.

"Мир еще никогда не был так близок, как сейчас", – добавил он.

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В сообщении на X Шариф заявил, что Пакистан участвует в "постоянных интенсивных посреднических усилиях" и обвинил неназванных действующих лиц в распространении "непрерывной дезинформации", направленной на подрыв процесса.

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