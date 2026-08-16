Оккупанты ударили беспилотником по почте в Краматорске: по меньшей мере один человек погиб, еще 6 — ранены

Армия рф атаковала беспилотником помещение почты в Краматорске, по меньшей мере один человек погиб и еще 6 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 6 получили ранения в результате удара по Краматорску

По словам главы Донецкой ОВА, сегодня днем россияне атаковали город беспилотником — попали в помещение почты.

Глава ОВА добавил, что россияне снова ударили по месту, куда люди приходят по своим обычным делам. Именно так враг пытается превратить любую будничную минуту в смертельную опасность.

Призываю всех, кто до сих пор остается в Донецкой области: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!