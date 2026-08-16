Оккупанты ударили беспилотником по почте в Краматорске: по меньшей мере один человек погиб, еще 6 — ранены
Киев • УНН
Российские войска атаковали беспилотником почтовое отделение в Краматорске. В результате удара по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Армия рф атаковала беспилотником помещение почты в Краматорске, по меньшей мере один человек погиб и еще 6 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
По меньшей мере 1 человек погиб и 6 получили ранения в результате удара по Краматорску
По словам главы Донецкой ОВА, сегодня днем россияне атаковали город беспилотником — попали в помещение почты.
Повреждено здание отделения, окончательные последствия обстрела уточняются. На месте работают все ответственные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь
Глава ОВА добавил, что россияне снова ударили по месту, куда люди приходят по своим обычным делам. Именно так враг пытается превратить любую будничную минуту в смертельную опасность.
Призываю всех, кто до сих пор остается в Донецкой области: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!
Оккупанты убили 1 жителя Донетчины за сутки, еще 6 ранены - ОВА16.08.26, 09:55 • 10556 просмотров