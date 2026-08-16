Окупанти ударили безпілотником по пошті у Краматорську: щонайменше одна людина загинула, ще 6 - поранені
Київ • УНН
Російські війська атакували безпілотником відділення пошти у Краматорську. Внаслідок удару щонайменше одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
Армія рф атакувала безпілотником приміщення пошти у Краматорську, щонайменше одна людина загинула і ще 6 - отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок удару по Краматорську
За словами голови Донецької ОВА, сьогодні вдень росіяни атакували місто безпілотником — влучили у приміщення пошти.
Пошкоджено будівлю відділення, остаточні наслідки обстрілу уточнюємо. На місці працюють усі відповідальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу
Голова ОВА додав, що росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку.
Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!
Окупанти вбили 1 жителя Донеччини за добу, ще 6 поранені - ОВА16.08.26, 09:55 • 10529 переглядiв