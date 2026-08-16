Окупанти ударили безпілотником по пошті у Краматорську: щонайменше одна людина загинула, ще 6 - поранені

Армія рф атакувала безпілотником приміщення пошти у Краматорську, щонайменше одна людина загинула і ще 6 - отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок удару по Краматорську

За словами голови Донецької ОВА, сьогодні вдень росіяни атакували місто безпілотником — влучили у приміщення пошти.

Голова ОВА додав, що росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку.

Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!