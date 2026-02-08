Київ повертається до тимчасових графіків відключень
Київ • УНН
У Києві знову діятимуть тимчасові графіки відключень електроенергії, попри складну ситуацію в енергосистемі. Ознайомитися з графіками можна через чат-бот ДТЕК, на сайті компанії та в застосунку "Київ Цифровий".
У Києві знову діятимуть тимчасові графіки відключень електроенергії. Однак ситуація з енергосистемою все ще складна. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.
Деталі
Енергетики зазначають, що попри значний дефіцит електрики їм вдалося стабілізувати систему настільки, щоб повернутися до тимчасових графіків у Києві.
Ознайомитися з актуальними графіками відключень мешканці Києва можуть через чат-бот ДТЕК, на офіційному сайті компанії, а також у застосунку "Київ Цифровий".
російські обстріли загрожують ядерній енергетичній системі України - Сибіга07.02.26, 17:35 • 3060 переглядiв