Київ повертається до тимчасових графіків відключень

7 лютого, 20:45 • 14090 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 25230 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 25194 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 30623 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 26131 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 26177 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37160 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48520 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 44361 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 33034 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році7 лютого, 21:21 • 13652 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto7 лютого, 21:42 • 11985 перегляди
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo7 лютого, 22:34 • 11720 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС03:22 • 9026 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP04:30 • 16859 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 534 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 32655 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 53820 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 47911 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 49489 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 17546 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 31733 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 33786 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 42652 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 45694 перегляди
Київ повертається до тимчасових графіків відключень

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Києві знову діятимуть тимчасові графіки відключень електроенергії, попри складну ситуацію в енергосистемі. Ознайомитися з графіками можна через чат-бот ДТЕК, на сайті компанії та в застосунку "Київ Цифровий".

Київ повертається до тимчасових графіків відключень

У Києві знову діятимуть тимчасові графіки відключень електроенергії. Однак ситуація з енергосистемою все ще складна. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.

Деталі

Енергетики зазначають, що попри значний дефіцит електрики їм вдалося стабілізувати систему настільки, щоб повернутися до тимчасових графіків у Києві.

Ознайомитися з актуальними графіками відключень мешканці Києва можуть через чат-бот ДТЕК, на офіційному сайті компанії, а також у застосунку "Київ Цифровий".

російські обстріли загрожують ядерній енергетичній системі України - Сибіга07.02.26, 17:35 • 3060 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Київ