В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 лютого, 20:45 • 15546 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 28109 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 27295 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 32779 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 27558 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 26773 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37659 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48805 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 44963 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 33356 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.6м/с
82%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС7 лютого, 23:07 • 8794 перегляди
Окупанти обстріляли Херсон: троє жінок отримали поранення7 лютого, 23:43 • 4682 перегляди
Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світлаVideo8 лютого, 00:18 • 5574 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС03:22 • 11112 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP04:30 • 18921 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 3794 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 33943 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 54907 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 48951 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 50447 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Дональд Трамп
Джефф Безос
Марк Карні
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Оман
Харківська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 18049 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 32227 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 34240 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 43072 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 46082 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
The Washington Post

В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго

Київ • УНН

 • 138 перегляди

В Україні триває ліквідація наслідків ракетно-дронових атак на енергосистему. Укренерго повідомляє про зменшення обсягу аварійних відключень у частині областей, але дефіцит потужності залишається. Атомна генерація частково розвантажена, графіки погодинних знеструмлень не діють.

В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього тижня.  Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів. Але завдяки цілодобовій роботі енергетиків – в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора

- йдеться у повідомленні.

Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. 

Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена. 

В Укренерго наголошують, через вимушене застосування аварійних відключень – оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють. 

Повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. 

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади в мережу одразу та користуйтесь ними почергово. За можливості – перенесіть енергоємні процеси на нічні години, коли навантаження на енергосистему менше", – додають в Укренерго.

Київ повертається до тимчасових графіків відключень08.02.26, 09:13 • 1720 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна