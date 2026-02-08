В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
Київ • УНН
В Україні триває ліквідація наслідків ракетно-дронових атак на енергосистему. Укренерго повідомляє про зменшення обсягу аварійних відключень у частині областей, але дефіцит потужності залишається. Атомна генерація частково розвантажена, графіки погодинних знеструмлень не діють.
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього тижня. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів. Але завдяки цілодобовій роботі енергетиків – в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора
Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС.
Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.
В Укренерго наголошують, через вимушене застосування аварійних відключень – оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють.
Повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади в мережу одразу та користуйтесь ними почергово. За можливості – перенесіть енергоємні процеси на нічні години, коли навантаження на енергосистему менше", – додають в Укренерго.
