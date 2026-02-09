Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація

За його словами, також переглядають перелік об'єктів критичної інфраструктури.

Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією. Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами. Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів

Окремо, за словами Шмигаля, порушили питання справедливості розподілу електроенергії. Аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів, держава посилить контроль – дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки.

Сьогодні до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання. Зокрема, 5 силових трансформаторів з Азербайджану, а також 10 потужних генераторів з Італії. Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH. Дякуємо всім нашим патнерам!