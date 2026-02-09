$43.050.09
50.760.13
ukenru
19:32 • 112 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 1912 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 3998 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 10275 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 13418 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 24732 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 40641 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41435 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56689 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 54155 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.6м/с
80%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 25568 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 11636 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 22137 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo9 лютого, 13:13 • 23174 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 13661 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 13704 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 22177 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 62605 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 84071 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 100438 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 4086 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 5200 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 6260 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 36272 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39408 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про складні графіки електропостачання у вівторок та середу через низькі температури. Він також зазначив про перегляд переліку об'єктів критичної інфраструктури та посилення контролю за розподілом електроенергії.

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, також переглядають перелік об'єктів критичної інфраструктури.

Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією. Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами. Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів 

- додав міністр.

Окремо, за словами Шмигаля, порушили питання справедливості розподілу електроенергії. Аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів, держава посилить контроль – дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки.

Сьогодні до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання. Зокрема, 5 силових трансформаторів з Азербайджану, а також 10 потужних генераторів з Італії. Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH. Дякуємо всім нашим патнерам! 

- резюмував міністр.

В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго08.02.26, 10:45 • 18519 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Міністерство енергетики України
ЮНІСЕФ
Австрія
Європейський Союз
Азербайджан
Люксембург
Литва
Чехія
Італія
Нідерланди
Японія
Денис Шмигаль