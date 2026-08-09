"Это военные преступления рф" - Сибига раскритиковал ЮНИСЕФ за заявление о погибших детях без упоминания российской агрессии
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ЮНИСЕФ упустил ключевой момент, не назвав смерти детей следствием агрессии рф. Он также указал на ошибки в данных о жертвах в Украине и призвал осудить военные преступления россии.
Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ по поводу сообщений о погибших и раненых детях в результате атак в российской федерации и Украине и подчеркнул: организация упускает ключевой момент — все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны россии против Украины, передает УНН.
Крайне прискорбно, что в своем заявлении от 4 августа UNICEF упустил ключевой момент: все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны россии против Украины. Подавая информацию об этих жертвах без этого принципиально важного контекста, ЮНИСЕФ создает ложное впечатление равноценности между агрессором и жертвой
Кроме того, по его словам, в заявлении ЮНИСЕФ отсутствует базовая проверка фактов. В нем не упоминается, что жертвы в Краснодаре в России стали следствием падения беспилотника, который, как сообщается, был перехвачен российской противовоздушной обороной. Также ЮНИСЕФ не проверил информацию о жертвах в Украине: в Днепропетровской области погибли семеро, а не трое детей из одной семьи. А вчера россия убила еще одного невинного украинского ребенка — трехлетнего мальчика в Киевской области.
Это военные преступления россии. Мы призываем ЮНИСЕФ осудить эти ужасные преступления и призвать россию прекратить убивать невинных украинских детей
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец21.07.26, 20:12 • 39360 просмотров