В Киеве над восстановлением электросетей работают 63 бригады, более 220 бригад - над восстановлением тепла
Киев • УНН
В Киеве 63 бригады работают над восстановлением электросетей, а более 220 бригад восстанавливают теплоснабжение. НАК "Нафтогаз" готов предоставить еще 40 бригад специалистов.
Над восстановлением электросетей в Киеве работают 63 бригады, над восстановлением тепла — более 220 бригад. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН после очередного заседания Штаба.
Над восстановлением электросетей в Киеве работают 63 бригады, над восстановлением тепла — более 220 бригад, в том числе бригады "Укрзализныци" и из разных областей. НАК "Нафтогаз" готов дополнительно усилить город еще 40 бригадами специалистов
Подробности
По словам министра, сегодня также запустили дополнительные когенерационные установки в Киевской области. Это реальные шаги к энергонезависимости наших общин. Кроме того, уже есть договоренности с партнерами по поставке дополнительных установок. Задача номер один — как можно больше дополнительной генерации. Это приоритет.
Кроме того, как сообщил Шмыгаль, международные партнеры продолжают усиливать поддержку и по другим направлениям. Только за прошедшую неделю мы получили более 38 тонн энергетического оборудования из Швейцарии, Германии, Дании, Австрии и Словакии. В пути генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и другое оборудование из ЕС, Литвы, Австрии, Польши, Финляндии, Франции, Азербайджана, Нидерландов, а также от UNDP и UNICEF/WASH.
Также почти 342 тонны помощи уже передали из хабов Минэнерго операторам систем распределения электроэнергии, тепло- и энергогенерирующим предприятиям, компаниям нефтегазового комплекса, органам местного самоуправления
В Киеве после аварии в энергосистеме без тепла остаются около 80 домов - Кличко02.02.26, 18:18 • 1862 просмотра