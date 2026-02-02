В Киеве после аварии в энергосистеме без тепла остаются около 80 домов - Кличко
Киев • УНН
После аварии в энергосистеме Украины в Киеве до сих пор не подключены к теплоснабжению около 80 жилых домов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно для возобновления подачи тепла.
После масштабной аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу, в столице до сих пор не подключены к теплоснабжению около 80 жилых домов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
По его словам, сразу после аварии без отопления остались 3419 многоэтажных домов. С тех пор коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла.
Параллельно проводятся оперативные ремонты в многоэтажках, где из-за сильных морозов и перебоев с электроснабжением возникают аварийные ситуации.
В городских властях отмечают, что работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются непрерывно.
Напомним
По состоянию на 1 февраля в Киеве 244 дома оставались без тепла после масштабной аварии в энергосистеме Украины.