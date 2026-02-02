У Києві після аварії в енергосистемі без тепла залишаються близько 80 будинків - Кличко
Київ • УНН
Після аварії в енергосистемі України, у Києві досі не підключені до теплопостачання близько 80 житлових будинків. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово для відновлення подачі тепла.
Після масштабної аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи, у столиці досі не підключені до теплопостачання близько 80 житлових будинків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
За його словами, одразу після аварії без опалення залишилися 3419 багатоповерхових будинків. Відтоді комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла.
Паралельно проводяться оперативні ремонти у багатоповерхівках, де через сильні морози та перебої з електропостачанням виникають аварійні ситуації.
У міській владі зазначають, що роботи з відновлення теплопостачання тривають безперервно.
Нагадаємо
Станом на 1 лютого у Києві 244 будинки залишалися без тепла після масштабної аварії в енергосистемі України.