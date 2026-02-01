У Києві без тепла залишається понад 240 будинків - мер
Київ • УНН
У Києві 244 будинки залишаються без тепла після масштабної аварії в енергосистемі України. Мер Віталій Кличко повідомив, що більшість із 3419 багатоповерхівок вже підключено до теплопостачання.
У столиці наразі 244 будинки без тепла після аварії в енергосистемі України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Кличко зауважив, що в результаті масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість із них уже підключили до теплопостачання.
Комунальники й енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення в будинках киян, додав міський голова.
Нагадаємо
31 січня міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
