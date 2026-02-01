У Києві без тепла залишається понад 240 будинків - мер

$42.850.00
1 лютого, 11:12 • 18158 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 28043 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 23818 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 41122 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 58167 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 37854 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35325 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 27468 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 17221 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14670 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Популярнi новини
Іран визнав збройні сили ЄС "терористичними організаціями" у відповідь на рішення Брюсселя1 лютого, 09:13 • 4656 перегляди
Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild1 лютого, 09:38 • 9298 перегляди
Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втратVideo1 лютого, 11:36 • 4980 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto1 лютого, 11:56 • 25111 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили1 лютого, 12:14 • 7850 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 55461 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 83665 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 61423 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 67809 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 68980 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ілон Маск
Еяль Замір
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Запоріжжя
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 17720 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 28287 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 30988 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 33886 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 35423 перегляди
У Києві без тепла залишається понад 240 будинків - мер

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Києві 244 будинки залишаються без тепла після масштабної аварії в енергосистемі України. Мер Віталій Кличко повідомив, що більшість із 3419 багатоповерхівок вже підключено до теплопостачання.

У Києві без тепла залишається понад 240 будинків - мер

У столиці наразі 244 будинки без тепла після аварії в енергосистемі України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Кличко зауважив, що в результаті масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість із них уже підключили до теплопостачання.

Комунальники й енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення в будинках киян, додав міський голова.

Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення: Зеленський розкритикував роботу столичної влади01.02.26, 19:16 • 1780 переглядiв

Нагадаємо 

31 січня міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Молдова
Київ