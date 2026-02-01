В Киеве без тепла остаются более 240 домов - мэр
Киев • УНН
В Киеве 244 дома остаются без тепла после масштабной аварии в энергосистеме Украины. Мэр Виталий Кличко сообщил, что большинство из 3419 многоэтажек уже подключены к теплоснабжению.
В столице сейчас 244 дома без тепла после аварии в энергосистеме Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Кличко отметил, что в результате масштабной аварии в субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек. Подавляющее большинство из них уже подключили к теплоснабжению.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать и восстанавливать работу отопления в домах киевлян, добавил мэр.
Напомним
31 января министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блекауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль объяснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.