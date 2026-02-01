$42.850.00
1 февраля, 11:12 • 18115 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 27955 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 23769 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 41064 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 58117 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 37839 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35311 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27466 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 17218 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14667 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
В Киеве без тепла остаются более 240 домов - мэр

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В Киеве 244 дома остаются без тепла после масштабной аварии в энергосистеме Украины. Мэр Виталий Кличко сообщил, что большинство из 3419 многоэтажек уже подключены к теплоснабжению.

В Киеве без тепла остаются более 240 домов - мэр

В столице сейчас 244 дома без тепла после аварии в энергосистеме Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Кличко отметил, что в результате масштабной аварии в субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек. Подавляющее большинство из них уже подключили к теплоснабжению.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать и восстанавливать работу отопления в домах киевлян, добавил мэр.

Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления: Зеленский раскритиковал работу столичных властей01.02.26, 19:16 • 1754 просмотра

Напомним

31 января министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блекауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль объяснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Молдова
Киев