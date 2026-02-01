Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления: Зеленский раскритиковал работу столичных властей

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах. Отдельное внимание было уделено ситуации в столице, где ситуация с теплом сложная – сотни домов без отопления. Президент отметил, что работы в Киеве недостаточно и призвал городские власти работать с правительственными структурами быстрее, передает УНН.

Был доклад по Киевской области: фактически ежедневно в области добавляется когенерация. Выдаются тепловые наборы для людей, и эта программа будет увеличиваться. Ежедневно на Киевщине раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов. Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов – без отопления. До сих пор ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно