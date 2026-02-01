$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 11:12 • 16699 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 25224 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 22229 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 39287 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 56465 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 37319 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 34880 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27313 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 17111 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14580 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления: Зеленский раскритиковал работу столичных властей

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент Зеленский провел селектор, где обратил внимание на сложную ситуацию с отоплением в Киеве, где более 500 домов без тепла. Он призвал городские власти работать быстрее с правительственными структурами. Также Президент отреагировал на удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.

Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления: Зеленский раскритиковал работу столичных властей

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах. Отдельное внимание было уделено ситуации в столице, где ситуация с теплом сложная – сотни домов без отопления. Президент отметил, что работы в Киеве недостаточно и призвал городские власти работать с правительственными структурами быстрее, передает УНН.

Был доклад по Киевской области: фактически ежедневно в области добавляется когенерация. Выдаются тепловые наборы для людей, и эта программа будет увеличиваться. Ежедневно на Киевщине раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов. Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов – без отопления. До сих пор ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно 

- сообщил Зеленский.

Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них01.02.26, 18:40 • 1494 просмотра

По его словам, был доклад МВД Украины по пунктам поддержки и обогрева в Киеве. Больше людей сейчас обращаются, и в нескольких районах развернуты дополнительные пункты. Предоставляется горячее питание. Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр.

Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее – чтобы люди могли получать вовремя помощь и реальную информацию 

- подчеркнул Президент.

Добавим

Кроме того, Зеленский отреагировал на удар рф по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине.

Днепровщина: в Терновке Павлоградского района был удар российских дронов по обычному автобусу с шахтерами. К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые 

- отметил Президент.

В автобусе, который рф атаковала на Днепропетровщине, были шахтеры: число жертв возросло до 1501.02.26, 17:49 • 1962 просмотра

По его словам, в Никополе и Марганце были отключения электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям. Были удары и по логистике – по железной дороге на Днепровщине. В Конотопе на Сумщине сегодня тоже россияне били по инфраструктуре железной дороги. Железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются быстро все чинить и сохраняют связь между регионами.

Антонина Туманова

