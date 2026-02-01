Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления: Зеленский раскритиковал работу столичных властей
Киев • УНН
Президент Зеленский провел селектор, где обратил внимание на сложную ситуацию с отоплением в Киеве, где более 500 домов без тепла. Он призвал городские власти работать быстрее с правительственными структурами. Также Президент отреагировал на удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах. Отдельное внимание было уделено ситуации в столице, где ситуация с теплом сложная – сотни домов без отопления. Президент отметил, что работы в Киеве недостаточно и призвал городские власти работать с правительственными структурами быстрее, передает УНН.
Был доклад по Киевской области: фактически ежедневно в области добавляется когенерация. Выдаются тепловые наборы для людей, и эта программа будет увеличиваться. Ежедневно на Киевщине раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов. Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов – без отопления. До сих пор ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно
По его словам, был доклад МВД Украины по пунктам поддержки и обогрева в Киеве. Больше людей сейчас обращаются, и в нескольких районах развернуты дополнительные пункты. Предоставляется горячее питание. Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр.
Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее – чтобы люди могли получать вовремя помощь и реальную информацию
Добавим
Кроме того, Зеленский отреагировал на удар рф по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине.
Днепровщина: в Терновке Павлоградского района был удар российских дронов по обычному автобусу с шахтерами. К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые
По его словам, в Никополе и Марганце были отключения электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям. Были удары и по логистике – по железной дороге на Днепровщине. В Конотопе на Сумщине сегодня тоже россияне били по инфраструктуре железной дороги. Железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются быстро все чинить и сохраняют связь между регионами.