Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них
Киев • УНН
Жители Киева и Киевской области получили первые 10 тысяч "Пакетов тепла". Они содержат вещи для согревания и поддержания связи в условиях сложной энергетической ситуации.
Жители Киева и Киевской области получили первые 10 тысяч "Пакетов тепла". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что пакет содержит вещи, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, из-за беспрецедентных российских ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов ситуация в энергосистеме остается сложной. Наряду с общенациональными программами поддержки обеспечиваем точечную помощь тем, кто больше всего в ней сейчас нуждается.
... обеспечиваем адресную помощь для маломобильных граждан, людей в сложных жизненных обстоятельствах, одиноких пенсионеров. Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная. Это в первую очередь Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары на Киевщине
Пакет содержит вещи, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства, добавила Свириденко.
Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"29.01.26, 20:10 • 3999 просмотров