Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:12 • 15399 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 22820 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 20915 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 37863 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 55109 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 36943 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 34589 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27202 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 17032 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14507 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2м/с
60%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новый глава ОБСЕ планирует визит в Киев и Москву1 февраля, 06:44 • 8722 просмотра
Зимний шторм в США: более 100 погибших и тысячи отмененных рейсов1 февраля, 06:47 • 7468 просмотра
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть1 февраля, 08:24 • 10603 просмотра
Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild1 февраля, 09:38 • 5714 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto11:56 • 19893 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 53221 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 81639 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 59695 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 65965 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 67235 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Иран
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 16646 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 27397 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 30155 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 33076 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 34356 просмотра
Актуальное
Техника
Бильд
Старлинк
Отопление
Социальная сеть

Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Жители Киева и Киевской области получили первые 10 тысяч "Пакетов тепла". Они содержат вещи для согревания и поддержания связи в условиях сложной энергетической ситуации.

Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них

Жители Киева и Киевской области получили первые 10 тысяч "Пакетов тепла". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что пакет содержит вещи, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, из-за беспрецедентных российских ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов ситуация в энергосистеме остается сложной. Наряду с общенациональными программами поддержки обеспечиваем точечную помощь тем, кто больше всего в ней сейчас нуждается.

... обеспечиваем адресную помощь для маломобильных граждан, людей в сложных жизненных обстоятельствах, одиноких пенсионеров. Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная. Это в первую очередь Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары на Киевщине

- сообщила премьер.

Пакет содержит вещи, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства, добавила Свириденко.

Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"29.01.26, 20:10 • 3999 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Борисполь
Бровары
Киев