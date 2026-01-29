$42.770.19
Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Кабинет Министров Украины направил 800 миллионов гривен на первый этап программы "СвітлоДІМ" для обеспечения работы ключевых систем многоквартирных домов во время отключений электроэнергии. Помощь в размере от 100 до 300 тыс. грн предоставляется ОСМД, управляющим и кооперативам для приобретения генераторов, аккумуляторов, инверторов и солнечных панелей.

Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"

Кабинет Министров Украины принял решение направить 800 миллионов гривен на реализацию первого этапа правительственной программы СвітлоДІМ. Об этом сообщает Минразвития, пишет УНН.

Программа поможет совладельцам многоквартирных домов обеспечить работу ключевых систем в доме во время отключений электроэнергии: света, воды, тепла, связи и лифтов

- говорится в сообщении.

Размер помощи - от 100 до 300 тыс. грн

Сумма зависит от этажности дома, количества подъездов и наличия собственной котельной.

Средства можно использовать на приобретение:

  • генераторов;
    • аккумуляторов и батарейных систем;
      • инверторов;
        • солнечных панелей.

          Наша энергосистема постоянно находится под ударами врага, а восстановление из-за масштаба повреждений иногда длится долго. Поэтому критически важно помочь людям сделать свои дома более автономными и менее зависимыми от аварийных отключений. Суммы помощи в рамках программы СвітлоДІМ рассчитаны так, чтобы покрыть базовые потребности многоквартирного дома — работу тепловых пунктов, насосов, водо- и теплоснабжения, лифтов, освещения и связи. Ожидаем, что автономными источниками энергии будет обеспечено около 3,6 тысячи домов

          - отмечает Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

          Кто может подать заявку

          ОСМД, управляющие любой формы собственности и обслуживающие кооперативы.

          Подача заявок будет происходить онлайн через электронный кабинет на портале Дія. Возможность подачи заявок заработает в ближайшее время.

          Решения будут приниматься в сжатые сроки и публиковаться открыто. После утверждения средства будут перечисляться получателям в течение 48 часов через Ощадбанк или другой банк-участник программы.

          На первом этапе "СвітлоДІМ" работает в Киеве и Киевской области — регионах, где зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике из-за постоянных атак. Помощь предоставляется на безвозвратной основе из резервного фонда государственного бюджета.

          Украина запускает программу "СвітлоДім": ОСМД могут получить до 300 тысяч гривен на энергооборудование28.01.26, 21:18 • 4086 просмотров

          Ольга Розгон

