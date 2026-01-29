Уряд виділив 800 млн грн на перший етап програми "СвітлоДІМ"

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати 800 мільйонів гривень на реалізацію першого етапу урядової програми СвітлоДІМ. Про це повідомляє Мінрозвитку, пише УНН.

Програма допоможе співвласникам багатоквартирних будинків забезпечити роботу ключових систем у будинку під час відключень електроенергії: світла, води, тепла, зв’язку та ліфтів - йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги - від 100 до 300 тис. грн

Сума залежить від поверховості будинку, кількості під’їздів та наявності власної котельні.

Кошти можна використати на придбання:

генераторів;

акумуляторів і батарейних систем;

інверторів;

сонячних панелей.

Наша енергосистема постійно перебуває під ударами ворога, а відновлення через масштаб пошкоджень інколи триває довго. Тому критично важливо допомогти людям зробити свої будинки більш автономними і менш залежними від аварійних відключень. Суми допомоги в межах програми СвітлоДІМ розраховані так, щоб покрити базові потреби багатоквартирного будинку — роботу теплових пунктів, насосів, водо- і теплопостачання, ліфтів, освітлення та зв’язку. Очікуємо, що автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі будинків - зазначає Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Хто може подати заявку

ОСББ, управителі будь-якої форми власності та обслуговуючі кооперативи.

Подання заявок відбуватиметься онлайн через електронний кабінет на порталі Дія. Можливість подачі заявок запрацює найближчим часом.

Рішення ухвалюватимуться у стислі строки та публікуватимуться відкрито. Після затвердження кошти перераховуватимуться отримувачам протягом 48 годин через Ощадбанк або інший банк-учасник програми.

На першому етапі "СвітлоДІМ" працює в Києві та Київській області — регіонах, де зафіксовано надзвичайну ситуацію в енергетиці через постійні атаки. Допомога надається на безповоротній основі з резервного фонду державного бюджету.

