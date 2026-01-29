Уряд виділив 800 млн грн на перший етап програми "СвітлоДІМ"

$42.770.19
51.230.00
ukenru
Ексклюзив
17:45 • 1606 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 11402 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 20430 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 19769 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 24817 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 22810 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 17323 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 19373 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28305 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12769 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.1м/с
91%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 11398 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 33384 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 11942 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 21331 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 10560 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 1610 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 3652 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 10593 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 70391 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 98765 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Іран
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 240 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 1094 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 27726 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 53802 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 51124 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram
Опалення

Уряд виділив 800 млн грн на перший етап програми "СвітлоДІМ"

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Кабінет Міністрів України спрямував 800 мільйонів гривень на перший етап програми "СвітлоДІМ" для забезпечення роботи ключових систем багатоквартирних будинків під час відключень електроенергії. Допомога у розмірі від 100 до 300 тис. грн надається ОСББ, управителям та кооперативам для придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та сонячних панелей.

Уряд виділив 800 млн грн на перший етап програми "СвітлоДІМ"

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати 800 мільйонів гривень на реалізацію першого етапу урядової програми СвітлоДІМ. Про це повідомляє Мінрозвитку, пише УНН.

Програма допоможе співвласникам багатоквартирних будинків забезпечити роботу ключових систем у будинку під час відключень електроенергії: світла, води, тепла, зв’язку та ліфтів

- йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги - від 100 до 300 тис. грн

Сума залежить від поверховості будинку, кількості під’їздів та наявності власної котельні.

Кошти можна використати на придбання:

  • генераторів;
    • акумуляторів і батарейних систем;
      • інверторів;
        • сонячних панелей.

          Наша енергосистема постійно перебуває під ударами ворога, а відновлення через масштаб пошкоджень інколи триває довго. Тому критично важливо допомогти людям зробити свої будинки більш автономними і менш залежними від аварійних відключень. Суми допомоги в межах програми СвітлоДІМ розраховані так, щоб покрити базові потреби багатоквартирного будинку — роботу теплових пунктів, насосів, водо- і теплопостачання, ліфтів, освітлення та зв’язку. Очікуємо, що автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі будинків

          - зазначає Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

          Хто може подати заявку

          ОСББ, управителі будь-якої форми власності та обслуговуючі кооперативи.

          Подання заявок відбуватиметься онлайн через електронний кабінет на порталі Дія. Можливість подачі заявок запрацює найближчим часом.

          Рішення ухвалюватимуться у стислі строки та публікуватимуться відкрито. Після затвердження кошти перераховуватимуться отримувачам протягом 48 годин через Ощадбанк або інший банк-учасник програми.

          На першому етапі "СвітлоДІМ" працює в Києві та Київській області — регіонах, де зафіксовано надзвичайну ситуацію в енергетиці через постійні атаки. Допомога надається на безповоротній основі з резервного фонду державного бюджету.

          Україна запускає програму "СвітлоДім": ОСББ можуть отримати до 300 тисяч гривень на енергообладнання28.01.26, 21:18 • 4084 перегляди

          Ольга Розгон

          СуспільствоЕкономіка
          Техніка
          Графіки відключень електроенергії
          Державний бюджет
          Енергетика
          Кабінет Міністрів України
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Електроенергія
          Київська область
          Ощадбанк
          Україна
          Київ