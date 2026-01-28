Україна запускає програму "СвітлоДім": ОСББ можуть отримати до 300 тисяч гривень на енергообладнання

В Україні запускають "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Провели енергетичний Кабмін і ухвалили додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Запускаємо "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень - повідомила Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію.

Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів. Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку - резюмувала Свириденко.

