Україна запускає програму "СвітлоДім": ОСББ можуть отримати до 300 тисяч гривень на енергообладнання

$42.960.17
51.230.17
ukenru
19:02 • 1430 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 2496 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 3518 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 4572 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 10994 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 14326 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 11743 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 23276 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23336 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27317 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Знищено 15 одиниць авіації рф на 5 аеродромах: бійці "Альфи" СБУ завдали збитків ворогу на понад 1 млрд доларівVideo28 січня, 09:30 • 4958 перегляди
кремль позитивно оцінив початок прямих контактів в Абу-Дабі, анонсував продовження роботи28 січня, 10:26 • 6780 перегляди
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами28 січня, 10:45 • 17810 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 28164 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері28 січня, 12:30 • 11607 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 28358 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 59624 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 87645 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 67157 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 85629 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Польща
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження18:25 • 1676 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 35989 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 34661 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 41419 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 44119 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Starlink

Україна запускає програму "СвітлоДім": ОСББ можуть отримати до 300 тисяч гривень на енергообладнання

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Уряд України запускає програму "СвітлоДім" для підтримки багатоквартирних будинків в умовах відключень світла. ОСББ та управителі можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання.

Україна запускає програму "СвітлоДім": ОСББ можуть отримати до 300 тисяч гривень на енергообладнання

В Україні запускають "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Провели енергетичний Кабмін і ухвалили додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Запускаємо "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень 

- повідомила Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. 

Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів. Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку 

- резюмувала Свириденко.

Україна готує запити до партнерів щодо постачання енергетичного обладнання для Харківщини - Шмигаль28.01.26, 19:38 • 1292 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Нерухомість
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Україна
Київ