Україна готує запити до партнерів щодо постачання енергетичного обладнання для Харківщини - Шмигаль
Київ • УНН
Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів. Днями ворог завдав ударів по енергетичному об'єкту. Міністр енергетики Денис Шмигаль відзначив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, аби відновити світло й тепло якнайшвидше, а також додав, що Україна готує запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання, передає УНН.
Деталі
Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду щодо ситуації з енергозабезпеченням Харківщини та заслухав доповіді голови ОВА Олега Синєгубова, голови "Укренерго" Віталія Зайченка та інших представників енергетичних компаній.
Як повідомили у Міненерго, Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів. Днями ворог завдав ударів по енергетичному об'єкту. Денис Шмигаль відзначив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, аби відновити світло й тепло якнайшвидше.
Під час наради учасники обговорили потреби області в обладнанні, що необхідні для оперативних ремонтів.
Окрема тема - продовження роботи зі встановлення когенерації, де Харків і Харківщина мають успішний досвід. Перший Віцепрем’єр-міністр наголосив на важливості продовження цієї роботи та нарощування її темпів, аби забезпечити людей теплом.
"Все, що необхідно енергетикам, буде виділено з хабів Міненерго. Дав відповідні завдання. Також готуємо запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання. Щодня працюємо над цим з нашими партнерами", - наголосив Шмигаль.
