Україна готує запити до партнерів щодо постачання енергетичного обладнання для Харківщини - Шмигаль

15:19 • 6004 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
15:18 • 10506 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
14:57 • 9526 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 21097 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 22130 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
28 січня, 10:05 • 26600 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 30670 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28685 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
28 січня, 08:19 • 25887 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28625 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters28 січня, 07:53
Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС28 січня, 08:51
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами28 січня, 10:45
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері12:30
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 13:14
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Музикант
Блогери
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Харків
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Україна готує запити до партнерів щодо постачання енергетичного обладнання для Харківщини - Шмигаль

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів, нещодавно ворог вдарив по енергетичному об'єкту. Ремонтні бригади працюють цілодобово, а Україна готує запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання.

Україна готує запити до партнерів щодо постачання енергетичного обладнання для Харківщини - Шмигаль

Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів. Днями ворог завдав ударів по енергетичному об'єкту. Міністр енергетики Денис Шмигаль відзначив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, аби відновити світло й тепло якнайшвидше, а також додав, що Україна готує запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання, передає УНН.

Деталі

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду щодо ситуації з енергозабезпеченням Харківщини та заслухав доповіді голови ОВА Олега Синєгубова, голови "Укренерго" Віталія Зайченка та інших представників енергетичних компаній.

Як повідомили у Міненерго, Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів. Днями ворог завдав ударів по енергетичному об'єкту. Денис Шмигаль відзначив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, аби відновити світло й тепло якнайшвидше.

Під час наради учасники обговорили потреби області в обладнанні, що необхідні для оперативних ремонтів.

Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів 27.01.26, 15:53

Окрема тема - продовження роботи зі встановлення когенерації, де Харків і Харківщина мають успішний досвід. Перший Віцепрем’єр-міністр наголосив на важливості продовження цієї роботи та нарощування її темпів, аби забезпечити людей теплом.

"Все, що необхідно енергетикам, буде виділено з хабів Міненерго. Дав відповідні завдання. Також готуємо запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання. Щодня працюємо над цим з нашими партнерами", - наголосив Шмигаль.

росія знову атакувала енергетику на Чернігівщині: частина жителів без світла28.01.26, 11:19

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна
Денис Шмигаль
Харків