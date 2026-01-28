Україна готує запити до партнерів щодо постачання енергетичного обладнання для Харківщини - Шмигаль

Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів. Днями ворог завдав ударів по енергетичному об'єкту. Міністр енергетики Денис Шмигаль відзначив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, аби відновити світло й тепло якнайшвидше, а також додав, що Україна готує запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання, передає УНН.

Деталі

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду щодо ситуації з енергозабезпеченням Харківщини та заслухав доповіді голови ОВА Олега Синєгубова, голови "Укренерго" Віталія Зайченка та інших представників енергетичних компаній.

Під час наради учасники обговорили потреби області в обладнанні, що необхідні для оперативних ремонтів.

Окрема тема - продовження роботи зі встановлення когенерації, де Харків і Харківщина мають успішний досвід. Перший Віцепрем’єр-міністр наголосив на важливості продовження цієї роботи та нарощування її темпів, аби забезпечити людей теплом.

"Все, що необхідно енергетикам, буде виділено з хабів Міненерго. Дав відповідні завдання. Також готуємо запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання. Щодня працюємо над цим з нашими партнерами", - наголосив Шмигаль.

