Украина готовит запросы к партнерам о поставках энергетического оборудования для Харьковщины - Шмыгаль

Харьковщина ежедневно страдает от российских обстрелов. На днях враг нанес удары по энергетическому объекту. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее, а также добавил, что Украина готовит запросы к другим странам относительно поставок энергетического оборудования, передает УНН.

Детали

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел совещание по ситуации с энергообеспечением Харьковщины и заслушал доклады главы ОВА Олега Синегубова, главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко и других представителей энергетических компаний.

Как сообщили в Минэнерго, Харьковщина ежедневно страдает от российских обстрелов. На днях враг нанес удары по энергетическому объекту. Денис Шмыгаль отметил, что ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее.

Во время совещания участники обсудили потребности области в оборудовании, необходимом для оперативных ремонтов.

Отдельная тема - продолжение работы по установке когенерации, где Харьков и Харьковщина имеют успешный опыт. Первый вице-премьер-министр подчеркнул важность продолжения этой работы и наращивания ее темпов, чтобы обеспечить людей теплом.

"Все, что необходимо энергетикам, будет выделено из хабов Минэнерго. Дал соответствующие задания. Также готовим запросы к другим странам относительно поставок энергетического оборудования. Ежедневно работаем над этим с нашими партнерами", - подчеркнул Шмыгаль.

