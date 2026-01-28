$42.960.17
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина готовит запросы к партнерам о поставках энергетического оборудования для Харьковщины - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Харьковщина ежедневно страдает от российских обстрелов, недавно враг ударил по энергетическому объекту. Ремонтные бригады работают круглосуточно, а Украина готовит запросы к другим странам о поставках энергетического оборудования.

Украина готовит запросы к партнерам о поставках энергетического оборудования для Харьковщины - Шмыгаль

Харьковщина ежедневно страдает от российских обстрелов. На днях враг нанес удары по энергетическому объекту. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее, а также добавил, что Украина готовит запросы к другим странам относительно поставок энергетического оборудования, передает УНН.

Детали

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел совещание по ситуации с энергообеспечением Харьковщины и заслушал доклады главы ОВА Олега Синегубова, главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко и других представителей энергетических компаний.

Как сообщили в Минэнерго, Харьковщина ежедневно страдает от российских обстрелов. На днях враг нанес удары по энергетическому объекту. Денис Шмыгаль отметил, что ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее.

Во время совещания участники обсудили потребности области в оборудовании, необходимом для оперативных ремонтов.

Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов27.01.26, 15:53 • 2734 просмотра

Отдельная тема - продолжение работы по установке когенерации, где Харьков и Харьковщина имеют успешный опыт. Первый вице-премьер-министр подчеркнул важность продолжения этой работы и наращивания ее темпов, чтобы обеспечить людей теплом.

"Все, что необходимо энергетикам, будет выделено из хабов Минэнерго. Дал соответствующие задания. Также готовим запросы к другим странам относительно поставок энергетического оборудования. Ежедневно работаем над этим с нашими партнерами", - подчеркнул Шмыгаль.

россия снова атаковала энергетику в Черниговской области: часть жителей без света28.01.26, 11:19 • 2354 просмотра

Антонина Туманова

