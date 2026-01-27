Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о восстановлении электроснабжения для более 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов. Свет вернули в 373 населенных пунктах, включая Киев, Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую и Киевскую области.
Энергетики вернули свет более 1,2 млн семьям в Украине после российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Несмотря на сложную ситуацию, на прошлой неделе удалось вернуть свет в 373 населенных пунктах. Среди них:
- в Киеве - 645,3 тыс. семей;
- в Одесской области - 253,3 тыс. жителей;
- в Днепропетровской области - 120 тыс. домов;
- в Донецкой области - 104,4 тыс. жилищ;
- в Киевской области - 86,6 тыс. семей.
Дополнительно
российские обстрелы вызвали аварийные отключения электроэнергии в ряде областей Украины 27 января.
Впоследствии УНН сообщил, что дефицит электроэнергии наблюдается в столичном регионе, а непогода оставила без света жителей в 10 областях.
