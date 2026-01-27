Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов

$43.130.01
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 10090 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 9216 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 7452 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 15941 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 21187 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 15691 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18196 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 32868 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82221 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 27883 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 10644 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 14808 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 10383 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 13436 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 10090 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 13706 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 15941 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 21187 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 44731 просмотра
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 6288 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 24764 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 24126 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 24539 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 27257 просмотра
Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов

Киев • УНН

 • 568 просмотра

ДТЭК сообщил о восстановлении электроснабжения для более 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов. Свет вернули в 373 населенных пунктах, включая Киев, Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую и Киевскую области.

Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов

Энергетики вернули свет более 1,2 млн семьям в Украине после российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Несмотря на сложную ситуацию, на прошлой неделе удалось вернуть свет в 373 населенных пунктах. Среди них:

  • в Киеве - 645,3 тыс. семей;
    • в Одесской области - 253,3 тыс. жителей;
      • в Днепропетровской области - 120 тыс. домов;
        • в Донецкой области - 104,4 тыс. жилищ;
          • в Киевской области - 86,6 тыс. семей.

            Дополнительно

            российские обстрелы вызвали аварийные отключения электроэнергии в ряде областей Украины 27 января.

            Впоследствии УНН сообщил, что дефицит электроэнергии наблюдается в столичном регионе, а непогода оставила без света жителей в 10 областях.

            Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы27.01.26, 15:14 • 10098 просмотров

            Евгений Устименко

            Энергетика
            Война в Украине
            Отключение света
            Электроэнергия
            Донецкая область
            Киевская область
            Одесская область
            Днепропетровская область
            ДТЭК
            Украина
            Киев