Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов

Энергетики вернули свет более 1,2 млн семьям в Украине после российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Несмотря на сложную ситуацию, на прошлой неделе удалось вернуть свет в 373 населенных пунктах. Среди них:

в Киеве - 645,3 тыс. семей;

в Одесской области - 253,3 тыс. жителей;

в Днепропетровской области - 120 тыс. домов;

в Донецкой области - 104,4 тыс. жилищ;

в Киевской области - 86,6 тыс. семей.

Дополнительно

российские обстрелы вызвали аварийные отключения электроэнергии в ряде областей Украины 27 января.

Впоследствии УНН сообщил, что дефицит электроэнергии наблюдается в столичном регионе, а непогода оставила без света жителей в 10 областях.

