Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы

Киев переживает зиму в условиях нестабильного электроснабжения и неравномерных рисков для тепла: город держит критические объекты на генераторах и мобильных тепловых решениях, но для жилых районов гарантии бесперебойности нет. Наиболее уязвимые точки — трансформаторная инфраструктура, зависимость многоэтажек от насосов и состояние внутридомовых сетей, а также барьеры, тормозящие развитие распределенной генерации.

С начала года российские войска наносят по Киеву массированные ракетно-дроновые удары, цель которых — разрушить энергосистему столицы и сделать мегаполис непригодным для жизни по крайней мере в холодное время года.

Только после одной такой атаки 24 января, по информации мэра Киева Виталия Кличко, почти 6 тысяч многоэтажных домов оказались без отопления.

Большинство из них те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января. Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом - уточнил Кличко.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась для жителей микрорайона Троещина.

Аналитик и эксперт Алексей Кущ, говоря о ситуации в столице, отмечает прямо: локально на Позняках (микрорайон в Дарницком районе столицы, — ред.) с электроэнергией и отоплением складывается катастрофическая ситуация. Причем по сегментам застройки.

Например, дом на (улице, — ред.) Пчилки 2, в который летом (попал БПЛА, — ред.). В этом доме и еще в некоторых вокруг (самые длительные, — ред.) отключения. Дом фактически замерзает и всем безразлично - отмечает он.

В соцсетях киевляне также пишут о сложных бытовых условиях. В некоторых домах по несколько суток нет света. Проблемы с водоснабжением, ведь из-за отсутствия электроэнергии помпы не подают воду в многоэтажки. В квартирах горожан — низкие температуры, ведь не работает отопление. В сочетании с морозами двух последних недель это привело к тому, что в домах начали трескаться трубы и батареи. Помещения людей заливает водой.

Столице пытаются помочь:

от Польши городу передали 130 генераторов общей мощностью 2 376 кВт. Средства на технику собирали польские волонтеры. За 10 дней поляки сдали 8 млн злотых (почти 2 млн евро);

бельгийское федеральное агентство развития "Enabel" передало 22 мобильные котельные и три генератора (на Киев, Одессу и Фастов) мощностью 200 и 40 кВт;

чешская организация Post Bellum также закупила для нужд города генератор. А ОО Bevar Ukraine (Дания) передала промышленные источники бесперебойного питания (100 и 80 кВт) и генератор 22 кВт для столичной больницы.

Кроме того, в прокуратуре Киева сейчас ведут 12 уголовных производств, в рамках которых, в частности, проверяют, насколько надлежащим образом в городе обеспечивали защиту объектов критической инфраструктуры.

В частности, следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследует производство, открытое 15 января 2026 года по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Оно касается вероятной служебной халатности должностных лиц исполнительного органа Киевсовета (КГГА), ее структурных подразделений и подчиненных предприятий в 2022–2025 годах при подготовке работы и защиты критической инфраструктуры столицы, в частности при проведении публичных закупок. Цель этих действий должна была заключаться в противодействии негативным последствиям повреждений критических объектов в условиях полномасштабной агрессии РФ.

Отдельно Печерское управление полиции под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева расследует еще одно производство (также от 15 января 2026 года) по ч. 4 ст. 191 УК Украины. В нем говорится о возможном завышении стоимости закупки когенерационных установок и работ по их подключению, которые в 2024–2025 годах проводили коммунальные предприятия из сферы управления КГГА.

Также еще в 10 производствах, которые ведут территориальные подразделения полиции под руководством окружных прокуратур, проверяют действия должностных лиц коммунальных предприятий, управляющих компаний и районных в Киеве госадминистраций по подготовке к зиме. Речь идет, в частности, об содержании дорог и тротуаров в осенне-зимний период 2025–2026 годов и готовности города к длительным отключениям электроэнергии и теплоснабжения.

УНН разбирались вместе с экспертом, поможет ли все это спасти Киев и с какими проблемами столкнутся горожане в ближайшем будущем.

Тепло на грани, свет — на паузе: с чем киевляне входят в завершение зимы

Директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, который дал редакции эксклюзивный комментарий, говорит: риски для тепла и электричества определяются не столько комфортом, сколько базовой жизнеспособностью города.

Ситуация крайне критическая, ведь ключевые источники тепла работают не на полную мощность, а продолжительность отключений электроэнергии растет - говорит он.

Самая чувствительная проблема для города сейчас — это теплоснабжение. По словам собеседника УНН, ТЭС-5 и ТЭС-6 работают далеко не на полную мощность. Именно это формирует главную линию напряжения: "половина Киева обеспечена теплоснабжением, половина в очень рискованной зоне, если мягко так сказать".

Однако параллельно Киев пытается опираться на существующие резервные источники. Александр Сергиенко напоминает:

"В (городе, - ред.) около 180 котельных, из них 12 районного масштаба мощностью более 80 мегаватт, а также многочисленные котельные при школах, при заводах, при каких-то предприятиях. В частности, и медицинских. В больницах много таких котельных есть, чтобы (они, — ред.) были независимы от города".

Отдельный инструмент преодоления кризиса — мобильные решения.

Киев, как отмечает эксперт, имеет 69 мобильных тепловых станций, которые можно подключать в то место, где в этом назревает потребность.

Он приводит пример оперативного усиления после ударов.

10-го числа, например, после атаки 9-го, уже на следующий день Киев запитал 13 мобильных тепловых котельных… на чуть менее 12 больниц. То есть опорные киевские больницы обеспечены теплом - объясняет Сергиенко.

Электричество на грани ответственности государства и оператора сетей

Вывод относительно текущей динамики директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" делает жесткий.

Мы все видим, что ситуация тоже критическая. Очень большие промежутки, когда нет света, и сокращаются промежутки, когда этот свет есть - акцентирует Сергиенко.

Однако городу удалось закрыть часть потребностей критической инфраструктуры.

У нас более 1100 различной мощности генераторов, которые обеспечивают работу критических инфраструктурных объектов. Типа больницы, школы и все такое прочее - объясняет эксперт.

Но тут же акцентирует, что есть предел выдержки для резервных мощностей.

Для обеспечения работы троллейбусной или трамвайной сети, а тем более метрополитена, такой электроэнергии может не хватать, потому что генераторы "не рассчитаны на такую мощность, которая необходима для функционального метро - говорит Александр Сергиенко.

В то же время, говоря об электроснабжении Киева, эксперт разводит ответственность между уровнями власти и компаниями.

Он прямо подчеркивает:

"Что касается электроснабжения, это полностью ответственность центральной власти".

По словам Александра Сергиенко, снабжением электроэнергии в столицу занимается государственная компания "Укрэнерго", а на уровне распределения в городе — местная компания ДТЭК – Киевские электросети.

Многоэтажки в блэкауте: в чем слабые места столичного жилого сектора

Самые распространенные бытовые последствия блэкаутов в многоквартирных домах — перебои с водоснабжением. Эксперт объясняет их механику:

Если выключается электричество, то могут не работать все насосные станции для подачи воды. Особенно уязвимы высотки: в домах, которые имеют более 10 этажей, устанавливаются дополнительные группы насосов. Если нет электричества, то эти насосы не могут работать - растолковывает Сергиенко.

Отдельный блок — готовность к экстренным ситуациям домов, где жильцы создали ОСМД и вкладывались в автономность. Собеседник УНН описывает городские программы как действовавшие еще до войны и говорит, что город компенсировал ОСМД приобретение генераторов, накопителей энергии, солнечных панелей.

О финансовом стимуле тоже говорит прямо:

"Это программа 70 на 30: город компенсирует 70% расходов. Такие проекты реализовали за последние годы 4,5 тысячи".

Отдельная линия рисков — техническое состояние домовых сетей. Эксперт говорит, что в инженерии не существует магической поломки из ниоткуда.

Любая инженерная система требует постоянного надзора и постоянного технического обслуживания. Но именно массовые подключения дополнительных приборов могут сделать старые проблемы критическими. Когда люди массово начнут подключать электрообогреватели, эта старая проводка может просто не выдерживать - говорит Сергиенко.

Далее он детализирует, что будут срабатывать защитные автоматы, или же могут ломаться другие технические элементы. Вывод делает простой: любые старые проблемы могут стать критическими и играть там фатальную роль.

Почему Киев оказался уязвимым для атак ВС РФ

В оценке подготовки столицы к атакам Александр Сергиенко концентрируется на трансформаторной инфраструктуре. Он называет ее ключевым звеном, без которого даже работающая станция не дает эффекта.

"Станция производит электроэнергию, но для того, чтобы ее подать в сеть, нужно, чтобы работали трансформаторы. Если их вывезти из власти, станция вообще работать не может".

Далее от эксперта звучит критика в адрес правительственных структур:

"К сожалению, Правительство, Минэнерго, не обеспечили надежной защиты этих трансформаторных групп. Речь идет и о слабости "второго уровня" защиты. На начало этого сезона было защищено лишь половина этих трансформаторных групп", — констатирует директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Проблема, по его словам, касается и трансформаторов в распределительных сетях. Эксперт приводит масштаб: операторы имеют более трех с половиной тысяч трансформаторов. И добавляет:

"Минэнерго откровенно говорит, что они не способны обеспечить защиту и, вероятно, это должна быть функция ДТЭК".

Но, по его оценке, у частного игрока нет мотивации вкладываться.

Для них это лишние средства тратить, которые они не хотят тратить на эту защиту - констатирует Сергиенко.

В итоге он формулирует тезис о разрыве в качестве подготовки локационно.

Местные власти, они лучше готовились, более подготовлены, а центральная власть не выполнила своих обязанностей - убежден эксперт.

Могла ли спасти Киев альтернативная генерация и почему этого не произошло

Еще одно направление, которое могло бы уменьшить уязвимость в блэкауты, — развитие малой и средней частной генерации с возможностью отдавать электроэнергию в сеть.

Александр Сергиенко высказывает такое мнение:

"Центральная власть провалила создание альтернативной системы электрогенерации, когда частный собственник может купить себе мощный генератор, подключиться к сети и выдавать в сеть электричество"

Ключевой барьер — сложность процедур и экономика подключения.

Это довольно сложная бюрократическая процедура. И ДТЭК, как монополист, не заинтересован в появлении конкурентов… они вставляют палки в колеса - убеждает Сергиенко.

Среди конкретных цифр называет авансовые платежи:

"Чтобы ввести 1 МВт мощности, нужно заплатить только авансовый взнос 5 тысяч евро, а расходы на подключение могут быть еще выше: и 10 тысяч быть за 1 МВт".

По его мнению, регулятор мог бы установить более жесткие "потолки" для таких платежей, но этого не сделано, а операторы сетей не заинтересованы в появлении новых конкурентных источников в системе.

В прикладном измерении картина такова: город закрывает критические объекты генераторами и мобильными тепловыми решениями, но бытовые риски для жилых районов остаются высокими прежде всего из-за зависимости от электричества (вода, лифты, отопление в части домов) и из-за технического состояния внутренних сетей.

Для киевлян это означает две вещи.

Во-первых, готовность дома (ОСМД, наличие резервного питания, состояние электрощитовых) может быть не менее важной, чем график отключений в районе.

Во-вторых, системные решения — защита энергетической инфраструктуры и нормальные правила подключения распределенной генерации — остаются критическим условием, без которого город и в дальнейшем будет жить в режиме "латания" последствий, а не снижения рисков.