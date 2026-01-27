Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Киев • УНН
Киев сталкивается с нестабильным электроснабжением и рисками для тепла; критические объекты работают на генераторах, но жилые районы не имеют гарантий. Город получает помощь от международных партнеров, но остаются проблемы с инфраструктурой и подготовкой к зиме.
Киев переживает зиму в условиях нестабильного электроснабжения и неравномерных рисков для тепла: город держит критические объекты на генераторах и мобильных тепловых решениях, но для жилых районов гарантии бесперебойности нет. Наиболее уязвимые точки — трансформаторная инфраструктура, зависимость многоэтажек от насосов и состояние внутридомовых сетей, а также барьеры, тормозящие развитие распределенной генерации.
С начала года российские войска наносят по Киеву массированные ракетно-дроновые удары, цель которых — разрушить энергосистему столицы и сделать мегаполис непригодным для жизни по крайней мере в холодное время года.
Только после одной такой атаки 24 января, по информации мэра Киева Виталия Кличко, почти 6 тысяч многоэтажных домов оказались без отопления.
Большинство из них те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января. Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом
По его словам, самая сложная ситуация сложилась для жителей микрорайона Троещина.
Аналитик и эксперт Алексей Кущ, говоря о ситуации в столице, отмечает прямо: локально на Позняках (микрорайон в Дарницком районе столицы, — ред.) с электроэнергией и отоплением складывается катастрофическая ситуация. Причем по сегментам застройки.
Например, дом на (улице, — ред.) Пчилки 2, в который летом (попал БПЛА, — ред.). В этом доме и еще в некоторых вокруг (самые длительные, — ред.) отключения. Дом фактически замерзает и всем безразлично
В соцсетях киевляне также пишут о сложных бытовых условиях. В некоторых домах по несколько суток нет света. Проблемы с водоснабжением, ведь из-за отсутствия электроэнергии помпы не подают воду в многоэтажки. В квартирах горожан — низкие температуры, ведь не работает отопление. В сочетании с морозами двух последних недель это привело к тому, что в домах начали трескаться трубы и батареи. Помещения людей заливает водой.
Столице пытаются помочь:
- от Польши городу передали 130 генераторов общей мощностью 2 376 кВт. Средства на технику собирали польские волонтеры. За 10 дней поляки сдали 8 млн злотых (почти 2 млн евро);
- бельгийское федеральное агентство развития "Enabel" передало 22 мобильные котельные и три генератора (на Киев, Одессу и Фастов) мощностью 200 и 40 кВт;
- чешская организация Post Bellum также закупила для нужд города генератор. А ОО Bevar Ukraine (Дания) передала промышленные источники бесперебойного питания (100 и 80 кВт) и генератор 22 кВт для столичной больницы.
Кроме того, в прокуратуре Киева сейчас ведут 12 уголовных производств, в рамках которых, в частности, проверяют, насколько надлежащим образом в городе обеспечивали защиту объектов критической инфраструктуры.
В частности, следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследует производство, открытое 15 января 2026 года по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Оно касается вероятной служебной халатности должностных лиц исполнительного органа Киевсовета (КГГА), ее структурных подразделений и подчиненных предприятий в 2022–2025 годах при подготовке работы и защиты критической инфраструктуры столицы, в частности при проведении публичных закупок. Цель этих действий должна была заключаться в противодействии негативным последствиям повреждений критических объектов в условиях полномасштабной агрессии РФ.
Отдельно Печерское управление полиции под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева расследует еще одно производство (также от 15 января 2026 года) по ч. 4 ст. 191 УК Украины. В нем говорится о возможном завышении стоимости закупки когенерационных установок и работ по их подключению, которые в 2024–2025 годах проводили коммунальные предприятия из сферы управления КГГА.
Также еще в 10 производствах, которые ведут территориальные подразделения полиции под руководством окружных прокуратур, проверяют действия должностных лиц коммунальных предприятий, управляющих компаний и районных в Киеве госадминистраций по подготовке к зиме. Речь идет, в частности, об содержании дорог и тротуаров в осенне-зимний период 2025–2026 годов и готовности города к длительным отключениям электроэнергии и теплоснабжения.
УНН разбирались вместе с экспертом, поможет ли все это спасти Киев и с какими проблемами столкнутся горожане в ближайшем будущем.
Тепло на грани, свет — на паузе: с чем киевляне входят в завершение зимы
Директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, который дал редакции эксклюзивный комментарий, говорит: риски для тепла и электричества определяются не столько комфортом, сколько базовой жизнеспособностью города.
Ситуация крайне критическая, ведь ключевые источники тепла работают не на полную мощность, а продолжительность отключений электроэнергии растет
Самая чувствительная проблема для города сейчас — это теплоснабжение. По словам собеседника УНН, ТЭС-5 и ТЭС-6 работают далеко не на полную мощность. Именно это формирует главную линию напряжения: "половина Киева обеспечена теплоснабжением, половина в очень рискованной зоне, если мягко так сказать".
Однако параллельно Киев пытается опираться на существующие резервные источники. Александр Сергиенко напоминает:
"В (городе, - ред.) около 180 котельных, из них 12 районного масштаба мощностью более 80 мегаватт, а также многочисленные котельные при школах, при заводах, при каких-то предприятиях. В частности, и медицинских. В больницах много таких котельных есть, чтобы (они, — ред.) были независимы от города".
Отдельный инструмент преодоления кризиса — мобильные решения.
Киев, как отмечает эксперт, имеет 69 мобильных тепловых станций, которые можно подключать в то место, где в этом назревает потребность.
Он приводит пример оперативного усиления после ударов.
10-го числа, например, после атаки 9-го, уже на следующий день Киев запитал 13 мобильных тепловых котельных… на чуть менее 12 больниц. То есть опорные киевские больницы обеспечены теплом
Электричество на грани ответственности государства и оператора сетей
Вывод относительно текущей динамики директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" делает жесткий.
Мы все видим, что ситуация тоже критическая. Очень большие промежутки, когда нет света, и сокращаются промежутки, когда этот свет есть
Однако городу удалось закрыть часть потребностей критической инфраструктуры.
У нас более 1100 различной мощности генераторов, которые обеспечивают работу критических инфраструктурных объектов. Типа больницы, школы и все такое прочее
Но тут же акцентирует, что есть предел выдержки для резервных мощностей.
Для обеспечения работы троллейбусной или трамвайной сети, а тем более метрополитена, такой электроэнергии может не хватать, потому что генераторы "не рассчитаны на такую мощность, которая необходима для функционального метро
В то же время, говоря об электроснабжении Киева, эксперт разводит ответственность между уровнями власти и компаниями.
Он прямо подчеркивает:
"Что касается электроснабжения, это полностью ответственность центральной власти".
По словам Александра Сергиенко, снабжением электроэнергии в столицу занимается государственная компания "Укрэнерго", а на уровне распределения в городе — местная компания ДТЭК – Киевские электросети.
Многоэтажки в блэкауте: в чем слабые места столичного жилого сектора
Самые распространенные бытовые последствия блэкаутов в многоквартирных домах — перебои с водоснабжением. Эксперт объясняет их механику:
Если выключается электричество, то могут не работать все насосные станции для подачи воды. Особенно уязвимы высотки: в домах, которые имеют более 10 этажей, устанавливаются дополнительные группы насосов. Если нет электричества, то эти насосы не могут работать
Отдельный блок — готовность к экстренным ситуациям домов, где жильцы создали ОСМД и вкладывались в автономность. Собеседник УНН описывает городские программы как действовавшие еще до войны и говорит, что город компенсировал ОСМД приобретение генераторов, накопителей энергии, солнечных панелей.
О финансовом стимуле тоже говорит прямо:
"Это программа 70 на 30: город компенсирует 70% расходов. Такие проекты реализовали за последние годы 4,5 тысячи".
Отдельная линия рисков — техническое состояние домовых сетей. Эксперт говорит, что в инженерии не существует магической поломки из ниоткуда.
Любая инженерная система требует постоянного надзора и постоянного технического обслуживания. Но именно массовые подключения дополнительных приборов могут сделать старые проблемы критическими. Когда люди массово начнут подключать электрообогреватели, эта старая проводка может просто не выдерживать
Далее он детализирует, что будут срабатывать защитные автоматы, или же могут ломаться другие технические элементы. Вывод делает простой: любые старые проблемы могут стать критическими и играть там фатальную роль.
Почему Киев оказался уязвимым для атак ВС РФ
В оценке подготовки столицы к атакам Александр Сергиенко концентрируется на трансформаторной инфраструктуре. Он называет ее ключевым звеном, без которого даже работающая станция не дает эффекта.
"Станция производит электроэнергию, но для того, чтобы ее подать в сеть, нужно, чтобы работали трансформаторы. Если их вывезти из власти, станция вообще работать не может".
Далее от эксперта звучит критика в адрес правительственных структур:
"К сожалению, Правительство, Минэнерго, не обеспечили надежной защиты этих трансформаторных групп. Речь идет и о слабости "второго уровня" защиты. На начало этого сезона было защищено лишь половина этих трансформаторных групп", — констатирует директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города".
Проблема, по его словам, касается и трансформаторов в распределительных сетях. Эксперт приводит масштаб: операторы имеют более трех с половиной тысяч трансформаторов. И добавляет:
"Минэнерго откровенно говорит, что они не способны обеспечить защиту и, вероятно, это должна быть функция ДТЭК".
Но, по его оценке, у частного игрока нет мотивации вкладываться.
Для них это лишние средства тратить, которые они не хотят тратить на эту защиту
В итоге он формулирует тезис о разрыве в качестве подготовки локационно.
Местные власти, они лучше готовились, более подготовлены, а центральная власть не выполнила своих обязанностей
Могла ли спасти Киев альтернативная генерация и почему этого не произошло
Еще одно направление, которое могло бы уменьшить уязвимость в блэкауты, — развитие малой и средней частной генерации с возможностью отдавать электроэнергию в сеть.
Александр Сергиенко высказывает такое мнение:
"Центральная власть провалила создание альтернативной системы электрогенерации, когда частный собственник может купить себе мощный генератор, подключиться к сети и выдавать в сеть электричество"
Ключевой барьер — сложность процедур и экономика подключения.
Это довольно сложная бюрократическая процедура. И ДТЭК, как монополист, не заинтересован в появлении конкурентов… они вставляют палки в колеса
Среди конкретных цифр называет авансовые платежи:
"Чтобы ввести 1 МВт мощности, нужно заплатить только авансовый взнос 5 тысяч евро, а расходы на подключение могут быть еще выше: и 10 тысяч быть за 1 МВт".
По его мнению, регулятор мог бы установить более жесткие "потолки" для таких платежей, но этого не сделано, а операторы сетей не заинтересованы в появлении новых конкурентных источников в системе.
В прикладном измерении картина такова: город закрывает критические объекты генераторами и мобильными тепловыми решениями, но бытовые риски для жилых районов остаются высокими прежде всего из-за зависимости от электричества (вода, лифты, отопление в части домов) и из-за технического состояния внутренних сетей.
Для киевлян это означает две вещи.
Во-первых, готовность дома (ОСМД, наличие резервного питания, состояние электрощитовых) может быть не менее важной, чем график отключений в районе.
Во-вторых, системные решения — защита энергетической инфраструктуры и нормальные правила подключения распределенной генерации — остаются критическим условием, без которого город и в дальнейшем будет жить в режиме "латания" последствий, а не снижения рисков.