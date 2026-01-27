$43.130.01
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Киев сталкивается с нестабильным электроснабжением и рисками для тепла; критические объекты работают на генераторах, но жилые районы не имеют гарантий. Город получает помощь от международных партнеров, но остаются проблемы с инфраструктурой и подготовкой к зиме.

Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы

Киев переживает зиму в условиях нестабильного электроснабжения и неравномерных рисков для тепла: город держит критические объекты на генераторах и мобильных тепловых решениях, но для жилых районов гарантии бесперебойности нет. Наиболее уязвимые точки — трансформаторная инфраструктура, зависимость многоэтажек от насосов и состояние внутридомовых сетей, а также барьеры, тормозящие развитие распределенной генерации.

С начала года российские войска наносят по Киеву массированные ракетно-дроновые удары, цель которых — разрушить энергосистему столицы и сделать мегаполис непригодным для жизни по крайней мере в холодное время года.

Только после одной такой атаки 24 января, по информации мэра Киева Виталия Кличко, почти 6 тысяч многоэтажных домов оказались без отопления.

Большинство из них те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января. Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом

- уточнил Кличко.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась для жителей микрорайона Троещина.

Аналитик и эксперт Алексей Кущ, говоря о ситуации в столице, отмечает прямо: локально на Позняках (микрорайон в Дарницком районе столицы, — ред.) с электроэнергией и отоплением складывается катастрофическая ситуация. Причем по сегментам застройки.

Например, дом на (улице, — ред.) Пчилки 2, в который летом (попал БПЛА, — ред.). В этом доме и еще в некоторых вокруг (самые длительные, — ред.) отключения. Дом фактически замерзает и всем безразлично

- отмечает он.

В соцсетях киевляне также пишут о сложных бытовых условиях. В некоторых домах по несколько суток нет света. Проблемы с водоснабжением, ведь из-за отсутствия электроэнергии помпы не подают воду в многоэтажки. В квартирах горожан — низкие температуры, ведь не работает отопление. В сочетании с морозами двух последних недель это привело к тому, что в домах начали трескаться трубы и батареи. Помещения людей заливает водой.

Столице пытаются помочь:

  • от Польши городу передали 130 генераторов общей мощностью 2 376 кВт. Средства на технику собирали польские волонтеры. За 10 дней поляки сдали 8 млн злотых (почти 2 млн евро);
    • бельгийское федеральное агентство развития "Enabel" передало 22 мобильные котельные и три генератора (на Киев, Одессу и Фастов) мощностью 200 и 40 кВт;
      • чешская организация Post Bellum также закупила для нужд города генератор. А ОО Bevar Ukraine (Дания) передала промышленные источники бесперебойного питания (100 и 80 кВт) и генератор 22 кВт для столичной больницы.

        Кроме того, в прокуратуре Киева сейчас ведут 12 уголовных производств, в рамках которых, в частности, проверяют, насколько надлежащим образом в городе обеспечивали защиту объектов критической инфраструктуры.

        В частности, следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследует производство, открытое 15 января 2026 года по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Оно касается вероятной служебной халатности должностных лиц исполнительного органа Киевсовета (КГГА), ее структурных подразделений и подчиненных предприятий в 2022–2025 годах при подготовке работы и защиты критической инфраструктуры столицы, в частности при проведении публичных закупок. Цель этих действий должна была заключаться в противодействии негативным последствиям повреждений критических объектов в условиях полномасштабной агрессии РФ.

        Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко23.01.26, 20:41 • 3257 просмотров

        Отдельно Печерское управление полиции под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева расследует еще одно производство (также от 15 января 2026 года) по ч. 4 ст. 191 УК Украины. В нем говорится о возможном завышении стоимости закупки когенерационных установок и работ по их подключению, которые в 2024–2025 годах проводили коммунальные предприятия из сферы управления КГГА.

        Также еще в 10 производствах, которые ведут территориальные подразделения полиции под руководством окружных прокуратур, проверяют действия должностных лиц коммунальных предприятий, управляющих компаний и районных в Киеве госадминистраций по подготовке к зиме. Речь идет, в частности, об содержании дорог и тротуаров в осенне-зимний период 2025–2026 годов и готовности города к длительным отключениям электроэнергии и теплоснабжения.

        УНН разбирались вместе с экспертом, поможет ли все это спасти Киев и с какими проблемами столкнутся горожане в ближайшем будущем.

        Тепло на грани, свет — на паузе: с чем киевляне входят в завершение зимы

        Директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, который дал редакции эксклюзивный комментарий, говорит: риски для тепла и электричества определяются не столько комфортом, сколько базовой жизнеспособностью города.

        Ситуация крайне критическая, ведь ключевые источники тепла работают не на полную мощность, а продолжительность отключений электроэнергии растет

        - говорит он.

        Самая чувствительная проблема для города сейчас — это теплоснабжение. По словам собеседника УНН, ТЭС-5 и ТЭС-6 работают далеко не на полную мощность. Именно это формирует главную линию напряжения: "половина Киева обеспечена теплоснабжением, половина в очень рискованной зоне, если мягко так сказать".

        Однако параллельно Киев пытается опираться на существующие резервные источники. Александр Сергиенко напоминает:

        "В (городе, - ред.) около 180 котельных, из них 12 районного масштаба мощностью более 80 мегаватт, а также многочисленные котельные при школах, при заводах, при каких-то предприятиях. В частности, и медицинских. В больницах много таких котельных есть, чтобы (они, — ред.) были независимы от города".

        Отдельный инструмент преодоления кризиса — мобильные решения.

        Киев, как отмечает эксперт, имеет 69 мобильных тепловых станций, которые можно подключать в то место, где в этом назревает потребность.

        Он приводит пример оперативного усиления после ударов.

        10-го числа, например, после атаки 9-го, уже на следующий день Киев запитал 13 мобильных тепловых котельных… на чуть менее 12 больниц. То есть опорные киевские больницы обеспечены теплом

        - объясняет Сергиенко.

        Электричество на грани ответственности государства и оператора сетей

        Вывод относительно текущей динамики директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" делает жесткий.

        Мы все видим, что ситуация тоже критическая. Очень большие промежутки, когда нет света, и сокращаются промежутки, когда этот свет есть

        - акцентирует Сергиенко.

        Однако городу удалось закрыть часть потребностей критической инфраструктуры.

        У нас более 1100 различной мощности генераторов, которые обеспечивают работу критических инфраструктурных объектов. Типа больницы, школы и все такое прочее

        - объясняет эксперт.

        Но тут же акцентирует, что есть предел выдержки для резервных мощностей.

        Для обеспечения работы троллейбусной или трамвайной сети, а тем более метрополитена, такой электроэнергии может не хватать, потому что генераторы "не рассчитаны на такую мощность, которая необходима для функционального метро

        - говорит Александр Сергиенко.

        В то же время, говоря об электроснабжении Киева, эксперт разводит ответственность между уровнями власти и компаниями.

        Он прямо подчеркивает:

        "Что касается электроснабжения, это полностью ответственность центральной власти".

        По словам Александра Сергиенко, снабжением электроэнергии в столицу занимается государственная компания "Укрэнерго", а на уровне распределения в городе — местная компания ДТЭК – Киевские электросети.

        Дополнительные места для одиноких и маломобильных, а также горячие обеды: где в Киеве получить необходимую помощь26.01.26, 15:58 • 3096 просмотров

        Многоэтажки в блэкауте: в чем слабые места столичного жилого сектора

        Самые распространенные бытовые последствия блэкаутов в многоквартирных домах — перебои с водоснабжением. Эксперт объясняет их механику:

        Если выключается электричество, то могут не работать все насосные станции для подачи воды. Особенно уязвимы высотки: в домах, которые имеют более 10 этажей, устанавливаются дополнительные группы насосов. Если нет электричества, то эти насосы не могут работать

        - растолковывает Сергиенко.

        Отдельный блок — готовность к экстренным ситуациям домов, где жильцы создали ОСМД и вкладывались в автономность. Собеседник УНН описывает городские программы как действовавшие еще до войны и говорит, что город компенсировал ОСМД приобретение генераторов, накопителей энергии, солнечных панелей.

        О финансовом стимуле тоже говорит прямо:

        "Это программа 70 на 30: город компенсирует 70% расходов. Такие проекты реализовали за последние годы 4,5 тысячи".

        Отдельная линия рисков — техническое состояние домовых сетей. Эксперт говорит, что в инженерии не существует магической поломки из ниоткуда.

        Любая инженерная система требует постоянного надзора и постоянного технического обслуживания. Но именно массовые подключения дополнительных приборов могут сделать старые проблемы критическими. Когда люди массово начнут подключать электрообогреватели, эта старая проводка может просто не выдерживать

        - говорит Сергиенко.

        Далее он детализирует, что будут срабатывать защитные автоматы, или же могут ломаться другие технические элементы. Вывод делает простой: любые старые проблемы могут стать критическими и играть там фатальную роль.

        Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие26.01.26, 14:45 • 48953 просмотра

        Почему Киев оказался уязвимым для атак ВС РФ

        В оценке подготовки столицы к атакам Александр Сергиенко концентрируется на трансформаторной инфраструктуре. Он называет ее ключевым звеном, без которого даже работающая станция не дает эффекта.

        "Станция производит электроэнергию, но для того, чтобы ее подать в сеть, нужно, чтобы работали трансформаторы. Если их вывезти из власти, станция вообще работать не может".

        Далее от эксперта звучит критика в адрес правительственных структур:

        "К сожалению, Правительство, Минэнерго, не обеспечили надежной защиты этих трансформаторных групп. Речь идет и о слабости "второго уровня" защиты. На начало этого сезона было защищено лишь половина этих трансформаторных групп", — констатирует директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города".

        Проблема, по его словам, касается и трансформаторов в распределительных сетях. Эксперт приводит масштаб: операторы имеют более трех с половиной тысяч трансформаторов. И добавляет:

        "Минэнерго откровенно говорит, что они не способны обеспечить защиту и, вероятно, это должна быть функция ДТЭК".

        Но, по его оценке, у частного игрока нет мотивации вкладываться.

        Для них это лишние средства тратить, которые они не хотят тратить на эту защиту

        - констатирует Сергиенко.

        В итоге он формулирует тезис о разрыве в качестве подготовки локационно.

        Местные власти, они лучше готовились, более подготовлены, а центральная власть не выполнила своих обязанностей

        - убежден эксперт.

        Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины16.01.26, 19:23 • 112892 просмотра

        Могла ли спасти Киев альтернативная генерация и почему этого не произошло

        Еще одно направление, которое могло бы уменьшить уязвимость в блэкауты, — развитие малой и средней частной генерации с возможностью отдавать электроэнергию в сеть.

        Александр Сергиенко высказывает такое мнение:

        "Центральная власть провалила создание альтернативной системы электрогенерации, когда частный собственник может купить себе мощный генератор, подключиться к сети и выдавать в сеть электричество"

        Ключевой барьер — сложность процедур и экономика подключения.

        Это довольно сложная бюрократическая процедура. И ДТЭК, как монополист, не заинтересован в появлении конкурентов… они вставляют палки в колеса

        - убеждает Сергиенко.

        Среди конкретных цифр называет авансовые платежи:

        "Чтобы ввести 1 МВт мощности, нужно заплатить только авансовый взнос 5 тысяч евро, а расходы на подключение могут быть еще выше: и 10 тысяч быть за 1 МВт".

        По его мнению, регулятор мог бы установить более жесткие "потолки" для таких платежей, но этого не сделано, а операторы сетей не заинтересованы в появлении новых конкурентных источников в системе.

        Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов26.01.26, 22:49 • 9740 просмотров

        В прикладном измерении картина такова: город закрывает критические объекты генераторами и мобильными тепловыми решениями, но бытовые риски для жилых районов остаются высокими прежде всего из-за зависимости от электричества (вода, лифты, отопление в части домов) и из-за технического состояния внутренних сетей.

        Для киевлян это означает две вещи.

        Во-первых, готовность дома (ОСМД, наличие резервного питания, состояние электрощитовых) может быть не менее важной, чем график отключений в районе.

        Во-вторых, системные решения — защита энергетической инфраструктуры и нормальные правила подключения распределенной генерации — остаются критическим условием, без которого город и в дальнейшем будет жить в режиме "латания" последствий, а не снижения рисков.

        Александра Василенко

        ОбществоКиевпубликации
        Морозы в Украине
        Техника
        Графики отключений электроэнергии
        Энергетика
        Отопление
        Кабинет Министров Украины
        Социальная сеть
        Война в Украине
        Злотый
        Отключение света
        Блэкаут
        Электроэнергия
        Национальная полиция Украины
        благотворительность
        Киевская городская государственная администрация
        Fastiv
        Министерство энергетики Украины
        ДТЭК
        Укрэнерго
        Виталий Кличко
        Дания
        Одесса
        Киев
        Польша