Дополнительные места для одиноких и маломобильных, а также горячие обеды: где в Киеве получить необходимую помощь

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 578 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 5152 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 10690 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 18328 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 16749 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 34298 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 19016 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 33924 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22530 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27469 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.1м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 26739 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 23250 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 24092 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 17899 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 10526 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 18349 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 34312 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 24172 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 33933 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 111627 просмотра
Актуальные люди
Илон Маск
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Никол Пашинян
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 5930 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 31394 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 30850 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 46865 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 46629 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Дополнительные места для одиноких и маломобильных, а также горячие обеды: где в Киеве получить необходимую помощь

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В Киеве создали 100 дополнительных мест для временного пребывания одиноких маломобильных лиц. Более 6400 киевлян получили горячие обеды на 57 локациях.

Дополнительные места для одиноких и маломобильных, а также горячие обеды: где в Киеве получить необходимую помощь

В столичных социальных учреждениях развернули 100 дополнительных мест для временного пребывания одиноких людей из маломобильных групп населения. Кроме того, как сообщили в МВД, только за вчера на 57 локациях в Киеве горячие обеды получили более 6 400 киевлян, передает УНН.

Детали

Как сообщили в КГГА, если рядом с вами есть одинокий человек из маломобильных групп, нуждающийся в помощи, об этом можно сообщить по номеру 112 или обратиться в территориальный центр социального обслуживания вашего района:

▫️Киевский городской территориальный центр социального обслуживания, ул. Михаила Котельникова, 32/11, тел.: 0444509166;

▫️Голосеевский район – ул. Гетмана Павла Скоропадского, 25/2, тел.: 0442350040;

▫️Дарницкий район – ул. Архитектора Вербицкого, 9-И, тел.: 0445640822, 0445640653;

▫️Деснянский район – ул. Будищанская, 4, тел.: 0445152018;

▫️Днепровский район – ул. Остафия Дашкевича, 7-А (3-й корпус), тел.: 0445120035;

▫️Оболонский район – ул. Озерная, 18-А, тел.: 0444119775;

▫️Печерский район – ул. Михаила Бойчука, 11-А, тел.: 0442852359;

▫️Подольский район – ул. Братская, 15/9, тел.: 0442846608;

▫️Святошинский район – ул. Жмеринская, 22-А, тел.: 0442905572;

▫️Соломенский район – бульв. Вацлава Гавела, 83-А, тел.: 0444977327;

▫️Шевченковский район – ул. Богдана Гаврилишина, 11-А, тел.: 0442365056.

В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и света26.01.26, 01:40 • 12232 просмотра

Добавим

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, вместе с World Central Kitchen и Обществом Красного Креста Украины спасатели ГСЧС организовали горячее питание возле определенных пунктов обогрева.

Только за вчера на 57 локациях горячие обеды получили более 6 400 киевлян. Сегодня запланировано приготовление еще более 6 500 порций - сообщил Клименко.

Глава МВД добавил, что в пунктах обогрева ГСЧС можно оставить запрос на питание и узнать адреса и время выдачи еды. Также там всегда можно согреться горячим чаем, а также по запросу получить кипяток для собственных нужд.

В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, многие люди нуждаются в немедленной поддержке: Зеленский дал ряд поручений чиновникам26.01.26, 15:12 • 1120 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Отопление
Одиночество
Отключение света
Блэкаут
благотворительность
Киевская городская государственная администрация
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Киев