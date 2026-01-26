Дополнительные места для одиноких и маломобильных, а также горячие обеды: где в Киеве получить необходимую помощь

В столичных социальных учреждениях развернули 100 дополнительных мест для временного пребывания одиноких людей из маломобильных групп населения. Кроме того, как сообщили в МВД, только за вчера на 57 локациях в Киеве горячие обеды получили более 6 400 киевлян, передает УНН.

Детали

Как сообщили в КГГА, если рядом с вами есть одинокий человек из маломобильных групп, нуждающийся в помощи, об этом можно сообщить по номеру 112 или обратиться в территориальный центр социального обслуживания вашего района:

▫️Киевский городской территориальный центр социального обслуживания, ул. Михаила Котельникова, 32/11, тел.: 0444509166;

▫️Голосеевский район – ул. Гетмана Павла Скоропадского, 25/2, тел.: 0442350040;

▫️Дарницкий район – ул. Архитектора Вербицкого, 9-И, тел.: 0445640822, 0445640653;

▫️Деснянский район – ул. Будищанская, 4, тел.: 0445152018;

▫️Днепровский район – ул. Остафия Дашкевича, 7-А (3-й корпус), тел.: 0445120035;

▫️Оболонский район – ул. Озерная, 18-А, тел.: 0444119775;

▫️Печерский район – ул. Михаила Бойчука, 11-А, тел.: 0442852359;

▫️Подольский район – ул. Братская, 15/9, тел.: 0442846608;

▫️Святошинский район – ул. Жмеринская, 22-А, тел.: 0442905572;

▫️Соломенский район – бульв. Вацлава Гавела, 83-А, тел.: 0444977327;

▫️Шевченковский район – ул. Богдана Гаврилишина, 11-А, тел.: 0442365056.

Добавим

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, вместе с World Central Kitchen и Обществом Красного Креста Украины спасатели ГСЧС организовали горячее питание возле определенных пунктов обогрева.

Только за вчера на 57 локациях горячие обеды получили более 6 400 киевлян. Сегодня запланировано приготовление еще более 6 500 порций - сообщил Клименко.

Глава МВД добавил, что в пунктах обогрева ГСЧС можно оставить запрос на питание и узнать адреса и время выдачи еды. Также там всегда можно согреться горячим чаем, а также по запросу получить кипяток для собственных нужд.

