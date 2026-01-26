Додаткові місця для одиноких та маломобільних, а також гарячі обіди: де у Києві отримати необхідну допомогу

У столичних соцзакладах розгорнули 100 додаткових місць для тимчасового перебування одиноких людей із маломобільних груп населення. Крім того, як повідомили у МВС, лише за вчора на 57 локаціях у Києві гарячі обіди отримали понад 6 400 киян, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у КМДА, якщо поруч із вами є одинока людина із маломобільних груп, яка потребує допомоги, про це можна повідомити за номером 112 або звернутися до територіального центру соціального обслуговування вашого району:

▫️Київський міський територіальний центр соціального обслуговування, вул. Михайла Котельникова, 32/11, тел.: 0444509166;

▫️Голосіївський район – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 25/2, тел.: 0442350040;

▫️Дарницький район – вул. Архітектора Вербицького, 9-І, тел.: 0445640822, 0445640653;

▫️Деснянський район – вул. Будищанська, 4, тел.: 0445152018;

▫️Дніпровський район – вул. Остафія Дашкевича, 7-А (3-й корпус), тел.: 0445120035;

▫️Оболонський район – вул. Озерна, 18-А, тел.: 0444119775;

▫️Печерський район – вул. Михайла Бойчука, 11-А, тел.: 0442852359;

▫️Подільський район – вул. Братська, 15/9, тел.: 0442846608;

▫️Святошинський район – вул. Жмеринська, 22-А, тел.: 0442905572;

▫️Солом’янський район – бульв. Вацлава Гавела, 83-А, тел.: 0444977327;

▫️Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 11-А, тел.: 0442365056.

Додамо

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, разом із World Central Kitchen та Товариством Червоного Хреста України рятувальники ДСНС організували гаряче харчування біля визначених пунктів обігріву.

Лише за вчора на 57 локаціях гарячі обіди отримали понад 6 400 киян. Сьогодні заплановано приготування ще більш ніж 6 500 порцій - повідомив Клименко.

Глава МВС додав, що у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування та дізнатися адреси і час видачі їжі. Також там завжди можна зігрітися гарячим чаєм, а також за запитом отримати окріп для власних потреб.

