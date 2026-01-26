Додаткові місця для одиноких та маломобільних, а також гарячі обіди: де у Києві отримати необхідну допомогу

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 346 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 4800 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 10481 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 17851 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 16498 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 33868 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 18879 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 33662 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22478 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27430 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.1м/с
87%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 26470 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 22966 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 23588 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 17594 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 10229 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 17851 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 33868 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 23709 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 33662 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 111400 перегляди
Актуальнi люди
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нікол Пашинян
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 5686 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 31280 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 30756 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 46785 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 46554 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Додаткові місця для одиноких та маломобільних, а також гарячі обіди: де у Києві отримати необхідну допомогу

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Києві створили 100 додаткових місць для тимчасового перебування одиноких маломобільних осіб. Понад 6400 киян отримали гарячі обіди на 57 локаціях.

Додаткові місця для одиноких та маломобільних, а також гарячі обіди: де у Києві отримати необхідну допомогу

У столичних соцзакладах розгорнули 100 додаткових місць для тимчасового перебування одиноких людей із маломобільних груп населення. Крім того, як повідомили у МВС, лише за вчора на 57 локаціях у Києві гарячі обіди отримали понад 6 400 киян, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у КМДА, якщо поруч із вами є одинока людина із маломобільних груп, яка потребує допомоги, про це можна повідомити за номером 112 або звернутися до територіального центру соціального обслуговування вашого району:

▫️Київський міський територіальний центр соціального обслуговування, вул. Михайла Котельникова, 32/11, тел.: 0444509166;

▫️Голосіївський район – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 25/2, тел.: 0442350040;

▫️Дарницький район – вул. Архітектора Вербицького, 9-І, тел.: 0445640822, 0445640653;

▫️Деснянський район – вул. Будищанська, 4, тел.: 0445152018;

▫️Дніпровський район – вул. Остафія Дашкевича, 7-А (3-й корпус), тел.: 0445120035;

▫️Оболонський район – вул. Озерна, 18-А, тел.: 0444119775;

▫️Печерський район – вул. Михайла Бойчука, 11-А, тел.: 0442852359;

▫️Подільський район – вул. Братська, 15/9, тел.: 0442846608;

▫️Святошинський район – вул. Жмеринська, 22-А, тел.: 0442905572;

▫️Солом’янський район – бульв. Вацлава Гавела, 83-А, тел.: 0444977327;

▫️Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 11-А, тел.: 0442365056.

У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світла26.01.26, 01:40 • 12225 переглядiв

Додамо

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, разом із World Central Kitchen та Товариством Червоного Хреста України рятувальники ДСНС організували гаряче харчування біля визначених пунктів обігріву.

Лише за вчора на 57 локаціях гарячі обіди отримали понад 6 400 киян. Сьогодні заплановано приготування ще більш ніж 6 500 порцій - повідомив Клименко.

Глава МВС додав, що у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування та дізнатися адреси і час видачі їжі. Також там завжди можна зігрітися гарячим чаєм, а також за запитом отримати окріп для власних потреб.

У Києві надзвичайно складна ситуація, чимало людей потребують негайної підтримки: Зеленський дав низку доручень урядовцям26.01.26, 15:12 • 1068 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Опалення
Самотність
Відключення світла
Блекаут 
благодійність
Київська міська державна адміністрація
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Київ