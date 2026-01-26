$43.140.03
Ексклюзив
12:45 • 1326 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 5368 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 12715 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 13466 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 28946 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 17234 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 30687 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21866 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27162 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36865 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
У Києві надзвичайно складна ситуація, чимало людей потребують негайної підтримки: Зеленський дав низку доручень урядовцям

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський доручив прем'єру та міністру фінансів проаналізувати можливості закупівлі обладнання для альтернативної генерації електрики та тепла. Це стосується Києва та інших регіонів з найскладнішою енергетичною ситуацією.

У Києві надзвичайно складна ситуація, чимало людей потребують негайної підтримки: Зеленський дав низку доручень урядовцям

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний селекторну і доручив премʼєру Юлії Свириденко разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання, передає УНН.

Доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики. Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя. Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше 

- повідомив Зеленський.

За його словами, йдеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації. 

У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світла26.01.26, 01:40 • 12095 переглядiв

Глава держави доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку. 

Доручив Премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Міністр енергетики України на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями 

- резюмував Зеленський.

Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців26.01.26, 09:43 • 21866 переглядiв

Антоніна Туманова

