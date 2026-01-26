У Києві надзвичайно складна ситуація, чимало людей потребують негайної підтримки: Зеленський дав низку доручень урядовцям

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний селекторну і доручив премʼєру Юлії Свириденко разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання, передає УНН.

Доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики. Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя. Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше - повідомив Зеленський.

За його словами, йдеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації.

Глава держави доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

Доручив Премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання. Міністр енергетики України на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями - резюмував Зеленський.

