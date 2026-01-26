Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
Київ • УНН
Київська прокуратура розслідує 12 кримінальних проваджень, що стосуються захисту об'єктів критичної інфраструктури. Серед них – можлива службова недбалість посадовців КМДА та завищення вартості когенераційних установок.
У прокуратурі Києва у відповідь на запит УНН повідомили про 12 кримінальних проваджень, у яких, зокрема, перевіряється належність захисту об’єктів критичної інфраструктури.
Деталі
У відповіді йдеться, "що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026100000000018 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України".
Як вказали у столичній прокуратурі, досудове розслідування проводиться за фактом можливої службової недбалості службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його відокремлених структурних підрозділів та підпорядкованих йому підприємств в період 2022-2025 років під час підготовки роботи та захисту об’єктів критичної інфраструктури міста Києва, зокрема проведенні відповідних публічних закупівель, з метою протидії негативним наслідкам пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури в умовах повномасштабної агресії рф.
Окрім того, слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026102060000004 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У цьому провадженні, як вказали у прокуратурі, ідеться про факти можливого завищення вартості закупівлі когенераційних установок та робіт з їх підключення, проведених упродовж 2024-2025 років комунальними підприємствами, що входять до сфери управління Київської міської державної адміністрації.
"Також у Києві за процесуального керівництва окружних прокуратур територіальними підрозділами поліції здійснюється досудове розслідування у 10 кримінальних провадженнях, у ході яких перевіряються дії посадовців комунальних підприємств, керуючих компаній, а також службових осіб районних в місті Києві державних адміністрацій щодо підготовки до зими, зокрема утримання в належному стані доріг і тротуарів у місті Києві в осінньо-зимовий період 2025-2026 років та готовності до тривалих відключень електроенергії та теплопостачання", - додали у прокуратурі.
