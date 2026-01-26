$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 208 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 14317 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 25549 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 22772 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 21805 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 19063 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 16980 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16345 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16406 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27381 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
96%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 8788 перегляди
Ворог атакував Миколаївщину FPV-дроном: четверо дітей поранено25 січня, 22:32 • 6198 перегляди
У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світлаVideo25 січня, 23:40 • 4654 перегляди
"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики26 січня, 00:16 • 6988 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС26 січня, 01:23 • 7752 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 92317 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 107239 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 113570 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 107140 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 107760 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вільнюс
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 22407 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 22537 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 38955 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 39203 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 52332 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Золото

Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Київська прокуратура розслідує 12 кримінальних проваджень, що стосуються захисту об'єктів критичної інфраструктури. Серед них – можлива службова недбалість посадовців КМДА та завищення вартості когенераційних установок.

Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців

У прокуратурі Києва у відповідь на запит УНН повідомили про 12 кримінальних проваджень, у яких, зокрема, перевіряється належність захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Деталі

У відповіді йдеться, "що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026100000000018 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України".

Як вказали у столичній прокуратурі, досудове розслідування проводиться за фактом можливої службової недбалості службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його відокремлених структурних підрозділів та підпорядкованих йому підприємств в період 2022-2025 років під час підготовки роботи та захисту об’єктів критичної інфраструктури міста Києва, зокрема проведенні відповідних публічних закупівель, з метою протидії негативним наслідкам пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури в умовах повномасштабної агресії рф.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15.01.26, 15:40 • 6905 переглядiв

Окрім того, слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026102060000004 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У цьому провадженні, як вказали у прокуратурі, ідеться про факти можливого завищення вартості закупівлі когенераційних установок та робіт з їх підключення, проведених упродовж 2024-2025 років комунальними підприємствами, що входять до сфери управління Київської міської державної адміністрації.

"Також у Києві за процесуального керівництва окружних прокуратур територіальними підрозділами поліції здійснюється досудове розслідування у 10 кримінальних провадженнях, у ході яких перевіряються дії посадовців комунальних підприємств, керуючих компаній, а також службових осіб районних в місті Києві державних адміністрацій щодо підготовки до зими, зокрема утримання в належному стані доріг і тротуарів у місті Києві в осінньо-зимовий період 2025-2026 років та готовності до тривалих відключень електроенергії та теплопостачання", - додали у прокуратурі.

У Києві значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів без світла - Шмигаль25.01.26, 20:47 • 4984 перегляди

Олена Архіпова

КиївКримінал та НП
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національна поліція України
Київська міська державна адміністрація
Київ