У Києві значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів без світла - Шмигаль

У столиці значний дефіцит електроенергії. Без світла в столиці, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Штабу, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікується поставка ще двох таких установок.

Ухвалили рішення з резервів Міненерго скерувати в столицю додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти і будинки. За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади - додав Шмигаль.

За його словами, залучають допомогу з регіонів: вже завтра прибувають ще 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад.

