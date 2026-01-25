У Києві значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів без світла - Шмигаль

$43.170.00
18:28 • 2012 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 4258 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 6166 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 5196 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 11370 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 13418 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 13415 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 14959 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 25932 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 43914 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС
25 січня, 09:08 • 6982 перегляди
В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударів
25 січня, 09:44 • 6354 перегляди
Депутату райради на Закарпатті оголосили підозру через приховані мільйони в декларації
25 січня, 10:19 • 4958 перегляди
За добу росіяни обстріляли Донеччину 9 разів: евакуйовано 84 людини, з яких 25 дітей - ОВА
25 січня, 10:31 • 5574 перегляди
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня
25 січня, 11:58 • 6326 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 15:12 • 83906 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
23 січня, 12:42 • 97361 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 107160 перегляди
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 107160 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50 • 100818 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43 • 101750 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Абу-Дабі
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
24 січня, 11:07 • 19530 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
24 січня, 08:56 • 19727 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
23 січня, 12:32 • 36267 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14 • 36694 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56 • 49655 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

У Києві значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів без світла - Шмигаль

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів залишаються без світла. Для відновлення теплопостачання та електроенергії до столиці надійшли дві когенераційні установки, очікується ще дві.

У Києві значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів без світла - Шмигаль

У столиці значний дефіцит електроенергії. Без світла в столиці, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Штабу, передає УНН.

Щодо електропостачання. У столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення. Без світла в столиці, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів 

- повідомив Шмигаль.

Деталі

За словами міністра, тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікується поставка ще двох таких установок.

Понад 1,3 тис. багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла - мер25.01.26, 19:08 • 1560 переглядiв

Ухвалили рішення з резервів Міненерго скерувати в столицю додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти і будинки. За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади 

- додав Шмигаль.

За його словами, залучають допомогу з регіонів: вже завтра прибувають ще 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад.

Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко25.01.26, 18:32 • 4266 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Денис Шмигаль
Чернігів
Полтава
Тернопіль
Вінниця