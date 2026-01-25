$43.170.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ситуація у Києві залишається надскладною, підрозділи ДСНС працюють у максимальному складі. У столиці розгорнуто понад 90 пунктів обігріву та додаткові намети для допомоги людям.

Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко

Ситуація у Києві залишається надскладною. Підрозділи ДСНС України працюють у максимальному складі, додатково залучені придані сили з інших регіонів. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Обсяг аварійно-відновлювальних робіт значний. На об’єктах задіяні верхолази та спецпідрозділ "Дельта" 

- повідомив Клименко.

Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту25.01.26, 15:10 • 2704 перегляди

Глава МВС додав, що був з рятувальниками на одному з таких об’єктів. Умови роботи вкрай складні: сильний мороз, значне фізичне навантаження, люди потомлені. Сьогоднішня трагедія теж морально вдарила по нам усім. Але однозначно налаштовані якнайшвидше завершити роботи. У професіоналізмі та витримці ДСНСників сумнівів немає.

Паралельно з аварійно-відновлювальними роботами у столиці розгорнута масштабна система допомоги людям. 

Понад 90 пунктів обігріву ДСНС працюють у Києві цілодобово, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхових будинків, щоб допомога була максимально близько до людей. Там завдяки співпраці ДСНС з World Central Kitchen та Червоним Хрестом мешканці можуть отримати й гарячу їжу 

- додав Клименко.

З огляду на потребу, як повідомив глава МВС, прийняли рішення розгортати додаткові великі намети обігріву, розраховані щонайменше на 40 осіб. Основна їхня функція - надати можливість зігрітися, зарядити ґаджети, випити гарячого чаю. За потреби - отримати психологічну підтримку.  

Клименко додав, що ефективність реагування в умовах надзвичайної ситуації напряму залежить від злагодженості дій усіх відповідальних сторін. Координація з місцевими органами влади має бути максимально оперативною і практичною - без втрати часу, який у таких умовах вимірюється ліченими хвилинами.

У Києві масово облаштовують пункти ночівлі? У ДСНС дали роз'яснення25.01.26, 17:59 • 834 перегляди

Під час об’їзду пунктів обігріву, де цілодобово чергують рятувальники, поліцейські та нацгвардійці, я звернув увагу на базові питання, які мають вирішуватися системно і заздалегідь. От навіть найпростіше - очищення доріг і прибудинкових територій від снігу та льоду. Зараз доступ спецтехніки у двори багатоповерхівок суттєво ускладнений, а це напряму впливає на швидкість допомоги людям. І це лише один із прикладів завдань, що належать до зони відповідальності місцевої влади, але в критичний момент їх фактично змушені компенсувати служби системи МВС 

- зазначив міністр.

За його словами, рятувальники, поліція, волонтери, самоорганізовані мешканці демонструють високий рівень відповідальності й взаємодії. Всі очікують такого ж рівня практичних дій і від столичної влади. 

У кризових умовах потрібні не звіти у соцмережах, а конкретні рішення та щоденна робота на результат для людей - резюмував він.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
