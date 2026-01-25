Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко

Ситуація у Києві залишається надскладною. Підрозділи ДСНС України працюють у максимальному складі, додатково залучені придані сили з інших регіонів. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Обсяг аварійно-відновлювальних робіт значний. На об’єктах задіяні верхолази та спецпідрозділ "Дельта" - повідомив Клименко.

Глава МВС додав, що був з рятувальниками на одному з таких об’єктів. Умови роботи вкрай складні: сильний мороз, значне фізичне навантаження, люди потомлені. Сьогоднішня трагедія теж морально вдарила по нам усім. Але однозначно налаштовані якнайшвидше завершити роботи. У професіоналізмі та витримці ДСНСників сумнівів немає.

Паралельно з аварійно-відновлювальними роботами у столиці розгорнута масштабна система допомоги людям.

Понад 90 пунктів обігріву ДСНС працюють у Києві цілодобово, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхових будинків, щоб допомога була максимально близько до людей. Там завдяки співпраці ДСНС з World Central Kitchen та Червоним Хрестом мешканці можуть отримати й гарячу їжу - додав Клименко.

З огляду на потребу, як повідомив глава МВС, прийняли рішення розгортати додаткові великі намети обігріву, розраховані щонайменше на 40 осіб. Основна їхня функція - надати можливість зігрітися, зарядити ґаджети, випити гарячого чаю. За потреби - отримати психологічну підтримку.

Клименко додав, що ефективність реагування в умовах надзвичайної ситуації напряму залежить від злагодженості дій усіх відповідальних сторін. Координація з місцевими органами влади має бути максимально оперативною і практичною - без втрати часу, який у таких умовах вимірюється ліченими хвилинами.

Під час об’їзду пунктів обігріву, де цілодобово чергують рятувальники, поліцейські та нацгвардійці, я звернув увагу на базові питання, які мають вирішуватися системно і заздалегідь. От навіть найпростіше - очищення доріг і прибудинкових територій від снігу та льоду. Зараз доступ спецтехніки у двори багатоповерхівок суттєво ускладнений, а це напряму впливає на швидкість допомоги людям. І це лише один із прикладів завдань, що належать до зони відповідальності місцевої влади, але в критичний момент їх фактично змушені компенсувати служби системи МВС - зазначив міністр.

За його словами, рятувальники, поліція, волонтери, самоорганізовані мешканці демонструють високий рівень відповідальності й взаємодії. Всі очікують такого ж рівня практичних дій і від столичної влади.

У кризових умовах потрібні не звіти у соцмережах, а конкретні рішення та щоденна робота на результат для людей - резюмував він.