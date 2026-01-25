$43.170.00
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - Клименко

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что ситуация в Киеве остается сверхсложной, подразделения ГСЧС работают в максимальном составе. В столице развернуто более 90 пунктов обогрева и дополнительные палатки для помощи людям.

Ситуация в Киеве остается сверхсложной - Клименко

Ситуация в Киеве остается сверхсложной. Подразделения ГСЧС Украины работают в максимальном составе, дополнительно привлечены приданные силы из других регионов. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Объем аварийно-восстановительных работ значительный. На объектах задействованы верхолазы и спецподразделение "Дельта" 

- сообщил Клименко.

Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту25.01.26, 15:10 • 2674 просмотра

Глава МВД добавил, что был со спасателями на одном из таких объектов. Условия работы крайне сложные: сильный мороз, значительная физическая нагрузка, люди утомлены. Сегодняшняя трагедия тоже морально ударила по нам всем. Но однозначно настроены как можно быстрее завершить работы. В профессионализме и выдержке ГСЧСников сомнений нет.

Параллельно с аварийно-восстановительными работами в столице развернута масштабная система помощи людям. 

Более 90 пунктов обогрева ГСЧС работают в Киеве круглосуточно, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажных домов, чтобы помощь была максимально близко к людям. Там благодаря сотрудничеству ГСЧС с World Central Kitchen и Красным Крестом жители могут получить и горячую пищу 

- добавил Клименко.

Учитывая потребность, как сообщил глава МВД, приняли решение разворачивать дополнительные большие палатки обогрева, рассчитанные минимум на 40 человек. Основная их функция - предоставить возможность согреться, зарядить гаджеты, выпить горячего чая. При необходимости - получить психологическую поддержку.  

Клименко добавил, что эффективность реагирования в условиях чрезвычайной ситуации напрямую зависит от слаженности действий всех ответственных сторон. Координация с местными органами власти должна быть максимально оперативной и практической - без потери времени, которое в таких условиях измеряется считанными минутами.

В Киеве массово обустраивают пункты ночлега? В ГСЧС дали разъяснение25.01.26, 17:59 • 794 просмотра

Во время объезда пунктов обогрева, где круглосуточно дежурят спасатели, полицейские и нацгвардейцы, я обратил внимание на базовые вопросы, которые должны решаться системно и заранее. Вот даже самое простое - очистка дорог и придомовых территорий от снега и льда. Сейчас доступ спецтехники во дворы многоэтажек существенно затруднен, а это напрямую влияет на скорость помощи людям. И это лишь один из примеров задач, относящихся к зоне ответственности местных властей, но в критический момент их фактически вынуждены компенсировать службы системы МВД 

- отметил министр.

По его словам, спасатели, полиция, волонтеры, самоорганизованные жители демонстрируют высокий уровень ответственности и взаимодействия. Все ожидают такого же уровня практических действий и от столичных властей. 

В кризисных условиях нужны не отчеты в соцсетях, а конкретные решения и ежедневная работа на результат для людей - резюмировал он.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКиев
