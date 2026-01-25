Понад 1,3 тис. багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла - мер

$43.170.00
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
рф атакувала Україну 2 ракетами і 102 БПЛА: ППО збила 87 дронівPhoto25 січня, 07:19 • 5642 перегляди
Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25 січня, 07:39 • 8394 перегляди
Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25 січня, 08:03 • 4080 перегляди
Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios25 січня, 08:17 • 4932 перегляди
США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС25 січня, 09:08 • 4250 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 82178 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 95538 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 105961 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 99643 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 100589 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Село
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18985 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 19231 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35785 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 36265 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 49195 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News

Понад 1,3 тис. багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла - мер

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Після атаки на інфраструктуру Києва 24 січня 1330 будинків залишаються без тепла. Комунальники та енергетики працюють над відновленням теплопостачання.

Понад 1,3 тис. багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла - мер

Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН

Від сьогоднішнього ранку ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання. Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок 

- повідомив Кличко.

Мер нагадав, що вчора в столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. 

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці" 

- резюмував Кличко.

Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко25.01.26, 18:32 • 824 перегляди

Антоніна Туманова

Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця
Віталій Кличко
Україна
Київ