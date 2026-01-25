Понад 1,3 тис. багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла - мер

Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Від сьогоднішнього ранку ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання. Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок - повідомив Кличко.

Мер нагадав, що вчора в столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці" - резюмував Кличко.

