16:17 • 2490 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
12:24 • 9648 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 12462 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 12682 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 14410 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 25588 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 43503 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34729 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42443 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39878 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
публикации
Эксклюзивы
Более 1,3 тыс. многоэтажек в Киеве остаются без тепла - мэр

Киев • УНН

После атаки на инфраструктуру Киева 24 января 1330 домов остаются без тепла. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением теплоснабжения.

В настоящее время в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН

С сегодняшнего утра еще более 340 домов подключили к теплоснабжению. В настоящее время в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек 

- сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 000 домов. Большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. 

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла. Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци" 

- резюмировал Кличко.

Антонина Туманова

