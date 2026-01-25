Более 1,3 тыс. многоэтажек в Киеве остаются без тепла - мэр

В настоящее время в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

С сегодняшнего утра еще более 340 домов подключили к теплоснабжению. В настоящее время в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек - сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 000 домов. Большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла. Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци" - резюмировал Кличко.

Ситуация в Киеве остается сверхсложной - Клименко