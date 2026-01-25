В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль
В Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов остаются без света. Для восстановления теплоснабжения и электроэнергии в столицу поступили две когенерационные установки, ожидается еще две.
В столице значительный дефицит электроэнергии. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Штаба, передает УНН.
Что касается электроснабжения. В столице по-прежнему значительный дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов
По словам министра, продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. Сегодня в столицу уже поступили две когенерационные установки. На следующей неделе ожидается поставка еще двух таких установок.
Приняли решение из резервов Минэнерго направить в столицу дополнительно 50 тонн дизеля для работы крупных генераторов, питающих критические объекты и дома. По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий российских атак работали 166 бригад. В ночное время работу продолжат 74 бригады
По его словам, привлекают помощь из регионов: уже завтра прибывают еще 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. В случае необходимости готовы добавить еще 20 бригад.
