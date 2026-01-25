В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль

$43.170.00
18:28 • 2678 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
16:32 • 5332 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
16:17 • 7116 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
15:48 • 6170 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 11629 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 13582 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 13528 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15021 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 25989 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44001 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Графики отключений электроэнергии
В Минэнерго показали, как восстанавливается энергетика Украины после массированных российских ударовVideo25 января, 09:44 • 6946 просмотра
Депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение из-за скрытых миллионов в декларацииPhoto25 января, 10:19 • 5428 просмотра
За сутки россияне обстреляли Донетчину 9 раз: эвакуировано 84 человека, из которых 25 детей - ОВАPhoto25 января, 10:31 • 6104 просмотра
Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января25 января, 11:58 • 6902 просмотра
Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км25 января, 12:10 • 4014 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 84192 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 97670 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь

Эксклюзив

23 января, 08:04 • 107380 просмотра
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 107380 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 101009 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 101942 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Абу-Даби
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 19642 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 19827 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 36357 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 36783 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 49743 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 558 просмотра

В Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов остаются без света. Для восстановления теплоснабжения и электроэнергии в столицу поступили две когенерационные установки, ожидается еще две.

В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль

В столице значительный дефицит электроэнергии. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Штаба, передает УНН.

Что касается электроснабжения. В столице по-прежнему значительный дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов 

- сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам министра, продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. Сегодня в столицу уже поступили две когенерационные установки. На следующей неделе ожидается поставка еще двух таких установок.

Более 1,3 тыс. многоэтажек в Киеве остаются без тепла - мэр25.01.26, 19:08 • 1748 просмотров

Приняли решение из резервов Минэнерго направить в столицу дополнительно 50 тонн дизеля для работы крупных генераторов, питающих критические объекты и дома. По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий российских атак работали 166 бригад. В ночное время работу продолжат 74 бригады 

- добавил Шмыгаль.

По его словам, привлекают помощь из регионов: уже завтра прибывают еще 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. В случае необходимости готовы добавить еще 20 бригад.

Ситуация в Киеве остается сверхсложной - Клименко25.01.26, 18:32 • 5342 просмотра

Антонина Туманова

