В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль

В столице значительный дефицит электроэнергии. Без света в столице, как и вчера – более 800 тысяч абонентов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Штаба, передает УНН.

По словам министра, продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. Сегодня в столицу уже поступили две когенерационные установки. На следующей неделе ожидается поставка еще двух таких установок.

Приняли решение из резервов Минэнерго направить в столицу дополнительно 50 тонн дизеля для работы крупных генераторов, питающих критические объекты и дома. По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий российских атак работали 166 бригад. В ночное время работу продолжат 74 бригады