Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Киев • УНН
Киевская прокуратура расследует 12 уголовных производств, касающихся защиты объектов критической инфраструктуры. Среди них – возможная служебная халатность должностных лиц КГГА и завышение стоимости когенерационных установок.
В прокуратуре Киева в ответ на запрос УНН сообщили о 12 уголовных производствах, в которых, в частности, проверяется, надлежащая ли защита объектов критической инфраструктуры.
Детали
В ответе говорится, "что следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42026100000000018 от 15.01.2026, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины".
Как указали в столичной прокуратуре, досудебное расследование проводится по факту возможной служебной халатности должностных лиц исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), его обособленных структурных подразделений и подчиненных ему предприятий в период 2022-2025 годов во время подготовки работы и защиты объектов критической инфраструктуры города Киева, в частности проведения соответствующих публичных закупок, с целью противодействия негативным последствиям повреждений объектов критической инфраструктуры в условиях полномасштабной агрессии рф.
Кроме того, следственным отделом Печерского управления полиции ГУНП в Киеве при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42026102060000004 от 15.01.2026 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.
В этом производстве, как указали в прокуратуре, речь идет о фактах возможного завышения стоимости закупки когенерационных установок и работ по их подключению, проведенных в течение 2024-2025 годов коммунальными предприятиями, входящими в сферу управления Киевской городской государственной администрации.
"Также в Киеве при процессуальном руководстве окружных прокуратур территориальными подразделениями полиции осуществляется досудебное расследование в 10 уголовных производствах, в ходе которых проверяются действия должностных лиц коммунальных предприятий, управляющих компаний, а также должностных лиц районных в городе Киеве государственных администраций относительно подготовки к зиме, в частности содержания в надлежащем состоянии дорог и тротуаров в городе Киеве в осенне-зимний период 2025-2026 годов и готовности к длительным отключениям электроэнергии и теплоснабжения", - добавили в прокуратуре.
