Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 14692 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 25946 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 23119 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 22090 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 19203 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 17080 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16406 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16443 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27408 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Киевская прокуратура расследует 12 уголовных производств, касающихся защиты объектов критической инфраструктуры. Среди них – возможная служебная халатность должностных лиц КГГА и завышение стоимости когенерационных установок.

Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц

В прокуратуре Киева в ответ на запрос УНН сообщили о 12 уголовных производствах, в которых, в частности, проверяется, надлежащая ли защита объектов критической инфраструктуры.

Детали

В ответе говорится, "что следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42026100000000018 от 15.01.2026, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины".

Как указали в столичной прокуратуре, досудебное расследование проводится по факту возможной служебной халатности должностных лиц исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), его обособленных структурных подразделений и подчиненных ему предприятий в период 2022-2025 годов во время подготовки работы и защиты объектов критической инфраструктуры города Киева, в частности проведения соответствующих публичных закупок, с целью противодействия негативным последствиям повреждений объектов критической инфраструктуры в условиях полномасштабной агрессии рф.

Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике15.01.26, 15:40 • 6905 просмотров

Кроме того, следственным отделом Печерского управления полиции ГУНП в Киеве при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42026102060000004 от 15.01.2026 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В этом производстве, как указали в прокуратуре, речь идет о фактах возможного завышения стоимости закупки когенерационных установок и работ по их подключению, проведенных в течение 2024-2025 годов коммунальными предприятиями, входящими в сферу управления Киевской городской государственной администрации.

"Также в Киеве при процессуальном руководстве окружных прокуратур территориальными подразделениями полиции осуществляется досудебное расследование в 10 уголовных производствах, в ходе которых проверяются действия должностных лиц коммунальных предприятий, управляющих компаний, а также должностных лиц районных в городе Киеве государственных администраций относительно подготовки к зиме, в частности содержания в надлежащем состоянии дорог и тротуаров в городе Киеве в осенне-зимний период 2025-2026 годов и готовности к длительным отключениям электроэнергии и теплоснабжения", - добавили в прокуратуре.

В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль25.01.26, 20:47 • 5066 просмотров

Елена Архипова

