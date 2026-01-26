В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, многие люди нуждаются в немедленной поддержке: Зеленский дал ряд поручений чиновникам

$43.140.03
Эксклюзив
12:45 • 1300 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 5336 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 12679 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 13442 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 28907 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
09:46 • 17221 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 30664 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21859 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27161 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36864 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Угроза нового шатдауна: демократы в Сенате США угрожают заблокировать финансирование правительства26 января, 03:46 • 5682 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 23779 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 20333 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 18982 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 14743 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 12684 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 28910 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 19151 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 30666 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 109264 просмотра
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 3458 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 30254 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 29823 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 45858 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 45690 просмотра
В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, многие люди нуждаются в немедленной поддержке: Зеленский дал ряд поручений чиновникам

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Зеленский поручил премьеру и министру финансов проанализировать возможности закупки оборудования для альтернативной генерации электричества и тепла. Это касается Киева и других регионов с самой сложной энергетической ситуацией.

В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, многие люди нуждаются в немедленной поддержке: Зеленский дал ряд поручений чиновникам

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное селекторное совещание и поручил премьеру Юлии Свириденко совместно с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения, передает УНН.

Доклады о ситуации в регионах, где сложнее всего с точки зрения энергетики. Прежде всего это Киев и Киевская область, Харьков и область, Черниговская, Сумская, Днепровская, Запорожье. Больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – нужно действовать быстрее 

- сообщил Зеленский.

По его словам, речь идет о значительном количестве людей, которые нуждаются в немедленной поддержке, и это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы. Определен порядок шагов, и ожидаю сегодня же вечером доклада о сроках возможной реализации. 

В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и света26.01.26, 01:40 • 12095 просмотров

Глава государства поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей. Министр внутренних дел Украины доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи. 

Поручил Премьер-министру Украины совместно с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения. Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели 

- резюмировал Зеленский.

Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц26.01.26, 09:43 • 21859 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаКиев
