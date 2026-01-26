В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, многие люди нуждаются в немедленной поддержке: Зеленский дал ряд поручений чиновникам

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное селекторное совещание и поручил премьеру Юлии Свириденко совместно с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения, передает УНН.

Доклады о ситуации в регионах, где сложнее всего с точки зрения энергетики. Прежде всего это Киев и Киевская область, Харьков и область, Черниговская, Сумская, Днепровская, Запорожье. Больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – нужно действовать быстрее - сообщил Зеленский.

По его словам, речь идет о значительном количестве людей, которые нуждаются в немедленной поддержке, и это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы. Определен порядок шагов, и ожидаю сегодня же вечером доклада о сроках возможной реализации.

В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и света

Глава государства поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей. Министр внутренних дел Украины доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.

Поручил Премьер-министру Украины совместно с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения. Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели - резюмировал Зеленский.

