ukenru
18:28 • 10054 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 15447 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 15112 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 14473 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 14913 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 14894 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14613 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15653 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26633 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44913 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Графики отключений электроэнергии
В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и света

Киев • УНН

 • 248 просмотра

На столичной Троещине развернули два палаточных городка из-за отсутствия отопления и света после обстрела. Каждая палатка может вместить до 40 человек, где можно согреться и подзарядить технику.

В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и света

На столичной Троещине развернуты два палаточных городка из-за отсутствия отопления и света после обстрела. Об этом сообщает МВД Украины, информирует УНН.

Подробности

По словам руководителя ведомства Игоря Клименко, соответствующее решение было принято после детального анализа ситуации в Киеве.

Мы изучили ситуацию, которая сложилась в Киеве, поэтому совместно с ГСЧС и местными властями было принято решение о развертывании таких палаточных городков. В этом микрорайоне примерно 20 домов, в которых проживает от 12 до 14 тысяч человек

- отметил Клименко.

Указывается, что в одном палаточном городке установлено 6 палаток. Каждая из них может вместить в среднем до 40 человек. В случае ухудшения ситуации в целом палатки рассчитаны на временное пребывание сотен людей. В палатках люди могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть.

Сейчас в Киеве задействовано около 600 спасателей. Они работают посменно, без остановок, выполняют задачи по разбору завалов после обстрелов в крайне опасных условиях

- рассказал министр.

Тем временем в компании ДТЭК уточнили, что из-за обстрелов ситуация с электроснабжением и теплом в Деснянском районе Киева сейчас самая сложная. Так, когда свет появляется после отключений, многие жители одновременно включают электрообогреватели.

Мы вас искренне понимаем. Семьи энергетиков живут в тех же условиях. Без тепла в такую погоду действительно тяжело. Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, возникают новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше. Поэтому сейчас очень важен вклад каждого из нас. Просим не включать одновременно мощные электроприборы. Пользуйтесь, пожалуйста, ими по очереди. Даже небольшая экономия со стороны каждой семьи поможет уменьшить нагрузку на сети и выстоять в это сложное время

- призвали в ДТЭК.

Напомним

В Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов остаются без света. Для восстановления теплоснабжения и электроэнергии в столицу поступили две когенерационные установки, ожидается еще две.

В Киеве массово обустраивают пункты ночлега? В ГСЧС дали разъяснение25.01.26, 17:59 • 3434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

