В Киеве на Троещине развернули палаточные городки из-за отсутствия отопления и света

На столичной Троещине развернуты два палаточных городка из-за отсутствия отопления и света после обстрела. Об этом сообщает МВД Украины, информирует УНН.

Подробности

По словам руководителя ведомства Игоря Клименко, соответствующее решение было принято после детального анализа ситуации в Киеве.

Мы изучили ситуацию, которая сложилась в Киеве, поэтому совместно с ГСЧС и местными властями было принято решение о развертывании таких палаточных городков. В этом микрорайоне примерно 20 домов, в которых проживает от 12 до 14 тысяч человек - отметил Клименко.

Указывается, что в одном палаточном городке установлено 6 палаток. Каждая из них может вместить в среднем до 40 человек. В случае ухудшения ситуации в целом палатки рассчитаны на временное пребывание сотен людей. В палатках люди могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть.

Сейчас в Киеве задействовано около 600 спасателей. Они работают посменно, без остановок, выполняют задачи по разбору завалов после обстрелов в крайне опасных условиях - рассказал министр.

Тем временем в компании ДТЭК уточнили, что из-за обстрелов ситуация с электроснабжением и теплом в Деснянском районе Киева сейчас самая сложная. Так, когда свет появляется после отключений, многие жители одновременно включают электрообогреватели.

Мы вас искренне понимаем. Семьи энергетиков живут в тех же условиях. Без тепла в такую погоду действительно тяжело. Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, возникают новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше. Поэтому сейчас очень важен вклад каждого из нас. Просим не включать одновременно мощные электроприборы. Пользуйтесь, пожалуйста, ими по очереди. Даже небольшая экономия со стороны каждой семьи поможет уменьшить нагрузку на сети и выстоять в это сложное время - призвали в ДТЭК.

Напомним

В Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов остаются без света. Для восстановления теплоснабжения и электроэнергии в столицу поступили две когенерационные установки, ожидается еще две.

