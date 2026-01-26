У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світла

На столичній Троєщині розгорнуто два наметових містечка через відсутність опалення та світла після обстрілу. Про це повідомляє МВС України, інформує УНН.

Деталі

За словами керівника відомства Ігоря Клименка, відповідне рішення було ухвалене після детального аналізу ситуації у Києві.

Ми вивчили ситуацію, яка склалась у Києві, тому спільно з ДСНС та місцевою владою було прийнято рішення про розгортання таких наметових містечок. У цьому мікрорайоні приблизно 20 будинків, в яких проживає від 12 до 14 тисячі осіб - зазначив Клименко.

Вказується, що в одному наметовому містечку встановлено 6 наметів. Кожен із них може вмістити в середньому до 40 осіб. У разі погіршення ситуації загалом намети розраховані на тимчасове перебування сотень людей. У наметах люди можуть зігрітися, підзарядити техніку та перепочити.

Зараз у Києві задіяно близько 600 рятувальників. Вони працюють позмінно, без зупинок, виконують завдання з розбору завалів після обстрілів у вкрай небезпечних умовах - розповів міністр.

Тим часом у компанії ДТЕК уточнили, що через обстріли ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі Києва зараз найскладніша. Так, коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі.

Ми вас щиро розуміємо. Родини енергетиків живуть у тих самих умовах. Без тепла в таку погоду справді важко. Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше. Тому зараз дуже важливий внесок кожного з нас. Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі. Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час - закликали у ДТЕК.

Нагадаємо

У Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів залишаються без світла. Для відновлення теплопостачання та електроенергії до столиці надійшли дві когенераційні установки, очікується ще дві.

