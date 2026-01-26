У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світла

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 9820 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 14848 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 14562 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 13925 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 14706 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14830 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14556 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15610 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26590 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44858 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.9м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський25 січня, 13:54 • 4140 перегляди
Усе це наслідки байдужості ключових держав світу: Зеленський про війну рф проти України та інші російські війни25 січня, 14:23 • 4640 перегляди
На фронті відбулося 66 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках25 січня, 14:35 • 4306 перегляди
Футбольний матч у Німеччині завершився масовими заворушеннями, постраждали понад 60 поліцейських25 січня, 15:03 • 3840 перегляди
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульнихVideo19:49 • 5696 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 87906 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 101801 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 110284 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 103829 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 104678 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Гітанас Науседа
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Литва
Вільнюс
Польща
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 20966 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21027 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 37476 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 37828 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 50775 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136

У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світла

Київ • УНН

 • 12 перегляди

На столичній Троєщині розгорнули два наметові містечка через відсутність опалення та світла після обстрілу. Кожен намет може вмістити до 40 осіб, де можна зігрітися та підзарядити техніку.

У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світла

На столичній Троєщині розгорнуто два наметових містечка через відсутність опалення та світла після обстрілу. Про це повідомляє МВС України, інформує УНН.

Деталі

За словами керівника відомства Ігоря Клименка, відповідне рішення було ухвалене після детального аналізу ситуації у Києві.

Ми вивчили ситуацію, яка склалась у Києві, тому спільно з ДСНС та місцевою владою було прийнято рішення про розгортання таких наметових містечок. У цьому мікрорайоні приблизно 20 будинків, в яких проживає від 12 до 14 тисячі осіб

- зазначив Клименко.

Вказується, що в одному наметовому містечку встановлено 6 наметів. Кожен із них може вмістити в середньому до 40 осіб. У разі погіршення ситуації загалом намети розраховані на тимчасове перебування сотень людей. У наметах люди можуть зігрітися, підзарядити техніку та перепочити.

Зараз у Києві задіяно близько 600 рятувальників. Вони працюють позмінно, без зупинок, виконують завдання з розбору завалів після обстрілів у вкрай небезпечних умовах

- розповів міністр.

Тим часом у компанії ДТЕК уточнили, що через обстріли ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі Києва зараз найскладніша. Так, коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі.

Ми вас щиро розуміємо. Родини енергетиків живуть у тих самих умовах. Без тепла в таку погоду справді важко. Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше. Тому зараз дуже важливий внесок кожного з нас. Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі. Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час

- закликали у ДТЕК.

Нагадаємо

У Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів залишаються без світла. Для відновлення теплопостачання та електроенергії до столиці надійшли дві когенераційні установки, очікується ще дві.

У Києві масово облаштовують пункти ночівлі? У ДСНС дали роз'яснення25.01.26, 17:59 • 3392 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
ДТЕК
Ігор Клименко