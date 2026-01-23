Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко

$43.170.01
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 13436 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 14828 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 14569 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 22432 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 47011 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21212 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24160 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 32952 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 71773 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20 • 43708 просмотра
Судья США выразил сомнения в законности строительства бального зала Трампа - The Independent23 января, 10:09 • 4116 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 18786 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 18533 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 5518 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 13438 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 47013 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 71774 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 67706 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 70187 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 18563 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 18812 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 35919 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 51335 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 46057 просмотра
Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Работники энергетических компаний, ЖКХ и Укрзализныци, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, получат 20 тысяч гривен к зарплате. Выплаты продлятся с января по март, первые поступят в феврале.

Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко

Украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате. Это часть Правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике. Соответствующее постановление приняли на заседании Кабмина. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.

Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно задействованы в аварийно-восстановительных работах. Эти специалисты ежедневно в составе ремонтных бригад выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, работу газовой инфраструктуры после обстрелов

- подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале. "Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому, кто имеет право на получение, поступит сообщение через Дию или смс", - отметила она.

"Люди, которые работают круглосуточно в чрезвычайно сложных условиях, в мороз, часто под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности государства. Именно благодаря их работе свет и тепло возвращаются в дома украинцев в рекордные сроки после самых сложных массированных атак. Спасибо каждому энергетику за профессионализм, выдержку и преданную работу для Украины", - подчеркнула Свириденко.

Кабмин планирует ввести доплаты энергетикам, которые в мороз выезжают на место прилетов - Свириденко12.01.26, 21:32 • 4947 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украинская железная дорога