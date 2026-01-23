Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко

Украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате. Это часть Правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике. Соответствующее постановление приняли на заседании Кабмина. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.

Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно задействованы в аварийно-восстановительных работах. Эти специалисты ежедневно в составе ремонтных бригад выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, работу газовой инфраструктуры после обстрелов - подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале. "Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому, кто имеет право на получение, поступит сообщение через Дию или смс", - отметила она.

"Люди, которые работают круглосуточно в чрезвычайно сложных условиях, в мороз, часто под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности государства. Именно благодаря их работе свет и тепло возвращаются в дома украинцев в рекордные сроки после самых сложных массированных атак. Спасибо каждому энергетику за профессионализм, выдержку и преданную работу для Украины", - подчеркнула Свириденко.

